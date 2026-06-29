170 містків і жодної дороги: як виглядає дивовижне село, що приваблює мільйони туристів (фото)

Село Гітгорн, що у Нідерландах – унікальне місце із мережею каналів і 170 містками, де немає доріг. Щороку воно стає магнітом для мільйонів туристів.

Там не чути гуркоту двигунів і нема асфальтованих вулиць. Село Гітгорн знаходиться у провінції Оверейсел за 120 кілометрів від Амстердама, пише Observator.

Що відомо про нідерландське село без доріг

Гітгорн перекладається як "козячий ріг" — саме роги диких кіз знайшли тут першопоселенці, коли освоювали ці землі у XIII столітті. В історичній частині Гітгорна немає жодної автомобільної дороги. Усі будинки, кафе та крамниці з'єднані між собою водними шляхами, а також понад 170 дерев'яними містками, що перекидаються між невеликими острівцями. Тут пересуватися можна або пішки, або човном.

Село Гітгорн у Нідерландах Фото: Вікіпедія

Кілька столітть тому тут видобували торф. Під час його транспортування водою поступово створювалися канали та озера, які з часом стали головними шляхами у селі. Сьогодні тут постійно живе близько 2800 мешканців. Щороку село приймає майже мільйон туристів з уього світу.

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Найкращий спосіб оглянути Гітгорн — орендувати електричний човен і проплисти повз садиб, доглянутих квітників, верби над водою. Також можна орендувати тут каяки, каное та сапборди. Для туристів є екскурсії на човнах, що розповідають про історію місцевості.

Як дістатися з Амстердама

Із столиці Нідерландів треба їхати потягом до Стенвейка, далі пересісти на автобус. Загалом така дорога займає близько двох з половиною годин. Якщо їхти авто — приблизно півтори. Туристичні компанії пропонують одноденні тури з Амстердама з трансфером і прогулянкою каналами.

Як знайти село Гітгорн у Нідерландах Фото: Вікіпедія

В'їзд до центру заборонений: машину лишають на паркінгу, а далі рухаються пішки або водою. Село розташоване в межах національного парку Веерріббен-Віден з розгалуженою мережею пішохідних і велосипедних стежок.

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