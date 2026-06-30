Зумеры описывают современные свадьбы одним словом: главная причина удивила

Свадьбы по-прежнему остаются важной традицией в жизни многих людей, но поколение "зумеров" все чаще ставит под сомнение связанные с ними ожидания.

Новый опрос 2000 взрослых представителей поколения Z в возрасте от 22 лет показал, что почти 7 из 10 считают, что свадьба сегодня больше похожа на постановку, чем на личный праздник, пишет издание New York Post

На самом деле молодые люди не отказываются от самой свадьбы, но их сдерживает рост расходов, обязательств и ожиданий, связанных с ней.

Таким образом, когда их попросили описать современные свадьбы одним словом, "дорогие" стало самым распространенным ответом: его выбрали 20 % респондентов.

Среди тех, кто хотел бы жениться, более девяти из десяти респондентов (92%) заявили, что готовы отказаться от традиционных свадебных ожиданий, если это позволит сократить расходы или снизить уровень стресса; в частности, 45% сказали, что "очень готовы" это сделать.

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Поколение Z предпочитает скромные свадьбы Фото: Pixels

60 % респондентов ответили, что, думая о своей будущей свадьбе, не испытывают давления, связанного с необходимостью соответствовать масштабу или ожиданиям, которые они видели на свадьбах других людей.

"Свадебная культура превратилась в спектакль, и поколение Z останавливается, чтобы спросить: какие её элементы действительно важны для нас, а какие просто кажутся нам такими, будто мы их соблюдаем, потому что "должны"? И данные ясно показывают: мы не отказываемся от свадеб или торжеств. Но мы более осознанно подходим к тому, что действительно стоит нашего времени, энергии и денег", — сказала Клэр Баттиста, эксперт по трендам поколения Z в Affirm.

Расходы на празднование ложатся тяжким бременем на молодых людей

Для многих респондентов свадебная культура связана со значительным финансовым давлением. 75 % считают, что современная свадебная культура оказывает давление, заставляя тратить деньги, которые они на самом деле не хотят тратить.

28 % считают, что ожидание свадьбы стало причиной напряженности в их отношениях, причем наиболее распространенной причиной проблем была необходимость потратить больше денег, чем им было бы комфортно (34 %).

Поколение Z переосмысливает брачные традиции Фото: Freepik

Путешествия, похоже, являются одной из самых больших проблем. Путешествия и проживание признаны самыми значительными расходами, связанными со свадьбой, 30 % респондентов отметили, что в среднем расходы на поездки, связанные со свадьбой, становится трудно оправдать, когда они превышают 1 239 долларов.

Поездки на мальчишники и девичники также теряют часть своей привлекательности: почти половина (44 %) охарактеризовали их как веселые, но зачастую слишком дорогие, в то время как лишь 28 % заявили, что они стоят своих денег.

Другой взгляд на свадьбы у поколения Z

Результаты исследования показывают, что свадьбы по-прежнему важны для поколения Z, поскольку лишь 10 % не состоящих в браке респондентов заявили, что не хотят вступать в брак или устраивать свадьбу. Однако они переосмысливают, как должны выглядеть свадьбы.

40 % не состоящих в браке респондентов ответили, что свадьба их мечты будет небольшой и более камерной, а лишь 19 % представляют себе большую традиционную свадьбу.

На вопрос, какие свадебные тренды они оценивают наиболее положительно, респонденты указали на индивидуальные детали (31 %), бюджетные или "сделай сам" элементы (30 %) и меньший список гостей (29 %).

А если бы они могли перенаправить расходы, связанные со свадьбой, на что-то другое, почти половина (46 %) ответили, что направили бы их на сбережения или инвестиции. Остальные отдали бы предпочтение будущей покупке, такой как дом или автомобиль (38%), медовому месяцу или путешествию (38%) либо другим туристическим впечатлениям (32%).

Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поколение по-прежнему хочет отмечать важнейшие жизненные вехи, переосмысливая связанные с ними ожидания и расходы.

Опрос был проведен по заказу Affirm и Talker Research. Компания опросила 2000 американцев поколения Z в возрасте от 22 лет, имеющих доступ к Интернету. Опрос проводился онлайн с 7 по 13 мая 2026 года.

Напомним, что представители поколения Z выбирают одиночную жизнь, которую в сети называют "соло-максинг", в основном в качестве защитного механизма. Они отказываются от традиционных социальных и романтических отношений из-за глубокой финансовой нестабильности, выгорания от цифрового общения и страха уязвимости.

Кроме того, недавнее исследование показало, что звонок в дверь вызывает у многих представителей поколения Z настоящий ужас.