Зумери описують одним словом сучасні весілля: головна причина здивувала

Весілля залишаються важливою традицією у житті багатьох людей, але покоління зумерів частіше ставить під сумнів очікування, пов'язані з ними.

Нове опитування 2000 дорослих представників покоління Z віком від 22 років показало, що майже 7 з 10 вважають, що весілля сьогодні більше схоже на постановку, ніж на особисте свято, пише видання New York Post

Насправді молоді люди не відкидають самі весілля, але їх стримує зростання витрат, зобов'язань та очікувань, пов'язаних з ними.

Відтак, коли їх попросили описати сучасні весілля одним словом, "дорогі" була найпоширенішою відповіддю, її обрали 20% респондентів.

Серед тих, хто хотів би одружитися, понад дев'ять з десяти респондентів (92%) сказали, що вони готові відмовитися від традиційних весільних очікувань, якщо це означатиме зменшення витрат або стресу, зокрема 45% сказали, що вони "дуже готові" це зробити.

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Покоління Z обирає скромні весілля Фото: Pixels

60% респондетів сказали, що не відчувають тиску відповідати масштабу чи очікуванням весіль, які вони бачили в інших, думаючи про своє майбутнє весілля.

"Весільна культура переросла у виставу, і покоління Z зупиняється, щоб запитати: які її частини насправді важливі для нас, а які просто здаються нам такими, ніби ми робимо їх, бо "повинні"? І дані чітко показують: ми не відмовляємося від весіль чи святкувань. Але ми більш усвідомлено ставимося до того, що насправді варте нашого часу, енергії та грошей", — сказала Клер Баттіста, експертка з трендів покоління Z в Affirm.

Вартість святкування тисне на молодих людей

Для багатьох респондентів весільна культура пов'язана зі значним фінансовим тиском. 75% вважають, що сучасна весільна культура створює тиск, змушуючи витрачати гроші, які вони насправді не хочуть витрачати.

28% вважають, що очікування весілля створили напруженість між ними, причому найпоширенішим джерелом проблем була необхідність витратити більше грошей, ніж їм було комфортно 34%.

Покоління Z переосмислює шлюбні традиції Фото: Freepik

Подорожі, здається, є однією з найбільших проблем. Подорожі та проживання визнані найважчими витратами, пов’язаними з весіллям, 30% респондентів зазначили, що в середньому витрати на подорожі, пов’язані з весіллям, стають важко виправданими, коли вони перевищують 1 239 доларів.

Поїздки на парубочі та дівич-вечірки також втрачають частину своєї привабливості: майже половина 44% описала їх як веселі, але часто занадто дорогі, порівняно з лише 28%, які сказали, що вони варті витрат.

Інше бачення весіль в покоління Z

Результати дослідження свідчать про те, що весілля все ще важливі для покоління Z, оскільки лише 10% неодружених респондентів сказали, що не хочуть одружуватися або весілля. Але вони переосмислюють, як виглядають весілля.

40% неодружених респондентів сказали, що їхнє весілля мрії буде меншим та більш камерним, тільки 19% уявляють собі велике, традиційне весілля.

На запитання, які весільні тренди вони оцінюють найпозитивніше, респонденти вказали на персоналізовані деталі (31%), бюджетні або "зроби сам" елементи (30%) та менший список гостей (29%).

А якби вони могли перенаправити витрати, пов’язані з весіллям, на щось інше, майже половина (46%) сказали, що вони б спрямували їх на заощадження або інвестування. Інші б надали пріоритет майбутній покупці, такій як будинок чи автомобіль (38%), медовому місяці чи подорожі (38%) або іншим туристичним враженням (32%).

Результати дослідження вказують на покоління, яке все ще хоче святкувати найважливіші життєві віхи, переосмислюючи очікування та витрати, що накопичилися навколо них.

Опитування було проведене на замовлення Affirm та Talker Research. Компанія опитала 2000 американців покоління Z віком від 22 років, які мають доступ до Інтернету. Опитування було проведено онлайн з 7 по 13 травня 2026 року.

Нагадаємо, що представники покоління Z обирають самотнє життя, яке в мережі називають "соло-максинг", переважно як захисний механізм. Вони відмовляються від традиційних соціальних та романтичних стосунків через глибоку фінансову нестабільність, вигорання від цифрового спілкування та страх вразливості.

Також нещодавнє дослідження показало, що дзвінок у двері викликає у багатьох представників покоління Z справжній жах.