Загадочная находка мужчины возле автомобиля вызвала споры в сети (фото)

Житель Канады утром подошёл к своей машине и обнаружил под колёсами странные металлические фигурки. После того как он выложил фотографии в сеть, там сделали неожиданное открытие для автора поста.

Мужчина говорит, что заметил странные металлические кусочки в форме звездочек под шинами своего колеса. Фотографии этих странных объектов он опубликовал в одном из пабликов Reddit.

Сообщение автора поста быстро стало вирусным — за несколько часов оно набрало более 7,6 тысяч реакций и почти две тысячи комментариев. По словам канадца, он подошел к своей машине и заметил эти странные звездочки.

Странные звездочки под автомобилем героя истории

"Нашел вот это на улице, под колесом моего автомобиля. Понятия не имею, что это, но выглядит как сюрикены или метательные звёздочки", — отметил мужчина.

На фото видны металлические конструкции, напоминающие объекты в форме звезды. Также заметно, что объекты небольшие по размеру и в руках автора поста выглядят довольно крошечными.

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Странные звездочки под автомобилем героя истории Фото: Reddit

Автор рассказал, что обнаружил эти объекты утром по дороге на работу. Точное местоположение герой истории указал в комментариях — он проживает в Канаде, а странные объекты обнаружил утром в понедельник.

Реакция социальных сетей

В комментариях к популярному посту подавляющее большинство пользователей опознали эти странные объекты. Пользователи убеждены, что это — кальтропы, металлические шипы с несколькими остриями, которые разбрасывают на дороге, чтобы проколоть шины транспорта или поранить ноги людей или животных.

Наибольшее одобрение получили следующие высказывания:

"Странно, что кто-то оставил такие штуки, чтобы проколоть тебе шины, хотя мог бы просто… проколоть тебе шины";

"Это — кальтропы. Они сконструированы так, чтобы один шип всегда был направлен вверх. Их назначение — чтобы на них наступили или, как в данном случае, наехало колесо";

"Похоже, это было сделано очень целенаправленно. Будь максимально осторожен и внимателен к тому, что происходит вокруг";

"Кальтропы. Похоже, ты кого-то серьезно разозлил";

"Кого же ты так вывел из себя?".

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