Загадочная находка мужчины возле автомобиля вызвала споры в сети (фото)
Житель Канады утром подошёл к своей машине и обнаружил под колёсами странные металлические фигурки. После того как он выложил фотографии в сеть, там сделали неожиданное открытие для автора поста.
Мужчина говорит, что заметил странные металлические кусочки в форме звездочек под шинами своего колеса. Фотографии этих странных объектов он опубликовал в одном из пабликов Reddit.
Сообщение автора поста быстро стало вирусным — за несколько часов оно набрало более 7,6 тысяч реакций и почти две тысячи комментариев. По словам канадца, он подошел к своей машине и заметил эти странные звездочки.
"Нашел вот это на улице, под колесом моего автомобиля. Понятия не имею, что это, но выглядит как сюрикены или метательные звёздочки", — отметил мужчина.
На фото видны металлические конструкции, напоминающие объекты в форме звезды. Также заметно, что объекты небольшие по размеру и в руках автора поста выглядят довольно крошечными.
Автор рассказал, что обнаружил эти объекты утром по дороге на работу. Точное местоположение герой истории указал в комментариях — он проживает в Канаде, а странные объекты обнаружил утром в понедельник.
Реакция социальных сетей
В комментариях к популярному посту подавляющее большинство пользователей опознали эти странные объекты. Пользователи убеждены, что это — кальтропы, металлические шипы с несколькими остриями, которые разбрасывают на дороге, чтобы проколоть шины транспорта или поранить ноги людей или животных.
Наибольшее одобрение получили следующие высказывания:
- "Странно, что кто-то оставил такие штуки, чтобы проколоть тебе шины, хотя мог бы просто… проколоть тебе шины";
- "Это — кальтропы. Они сконструированы так, чтобы один шип всегда был направлен вверх. Их назначение — чтобы на них наступили или, как в данном случае, наехало колесо";
- "Похоже, это было сделано очень целенаправленно. Будь максимально осторожен и внимателен к тому, что происходит вокруг";
- "Кальтропы. Похоже, ты кого-то серьезно разозлил";
- "Кого же ты так вывел из себя?".
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