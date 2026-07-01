Загадкова знахідка чоловіка біля автомобіля викликала суперечки в мережі (фото)

Мешканець Канади зранку підійшов до власної машини та знайшов дивні металеві фігурки під колесами. Виклавши світлини в мережу, там зробили неочікуване відкриття для автора допису.

Чоловік говорить, що помітив дивні металеві шматки у формі зірочок під шинами його колеса. Зображення дивних об'єктів він виклав на одному з пабліків Reddit.

Повідомлення автор допису швидко стало вірусним — за кілька годин набрало понад 7,6 тисяч реакцій та майже дві тисячі коментарів. Зі слів канадця, він підійшов до власного авто та помітив ці дивні зірочки.

Дивні зірочки під автомобілем героя історії

"Знайшов ось це на вулиці, під шиною мого автомобіля. Поняття не маю, що це, але виглядає наче сюрікени або метальні зірки", — відзначив чоловік.

На фото видно металеві конструкції, які нагадують об'єкти у подобі зірки. Також помітно, що об'єкти за розмірами є невеликими, і в руках автора допису виглядають доволі незначними.

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Дивні зірочки під автомобілем героя історії Фото: Reddit

Автор розповів, що знайшов ці об'єкти зранку під час виїзду на роботу. Точну локацію герой історії розповів у коментарях — він мешкає в Канаді, а дивні об'єкти знайшов на ранок проти понеділка.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного допису, переважна більшість користувачів упізнали ці дивні об'єкти. Юзери переконані, що це — кальтропи, металеві шипи з кількома вістрями, які розкидають на дорозі, щоб проколювати шини транспорту або поранити ноги людей чи тварин.

Найбільше схвалення мали такі репліки:

"Дивно, що хтось залишив такі штуки, щоб проколоти тобі шини, хоча міг би просто… проколоти тобі шини";

"Це — кальтропи. Вони сконструйовані так, щоб один шип завжди був спрямований догори. Їх призначення — щоб на них наступили або, як у цьому випадку, наїхало колесо";

"Схоже, це було дуже цілеспрямовано. Будь максимально обережним і уважним до того, що відбувається навколо";

"Кальтропи. Схоже, ти когось серйозно розлютив";

"Кого це ти так вивів із себе?".

Раніше Фокус повідомляв про те, як кмітливий ведмідь "обчистив" авто. Це вже не перший випадок, коли ведмеді активно "зламують" машини туристів і місцевих у цьому районі.

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