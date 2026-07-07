Потратил 70 тысяч долларов и побывал в 60 странах: путешественник назвал места, куда не хотел бы возвращаться

Мужчина из Австралии за два года посетил 60 стран, а потом рассказал, какие популярные туристические места разочаровали его больше всего.

29-летний Лукас Бранкатисано из Мельбурна за два года потратил на путешествия более 70 тысяч долларов. Сегодня он делится списком направлений с другими туристами и откровенно объясняет, куда больше не хотел бы возвращаться, пишет Daily Mail.

Самым длительным этапом путешествия парня стал сольный поход по Латинской Америке, который длился 10 месяцев — именно с этого момента началось его путешествие. А затем почти год он путешествовал по Европе, Азии и Африке вместе с братом и друзьями. Чтобы воплотить свой замысел в жизнь, Лукас копил деньги, работая в сфере продаж.

Разочарование путешественника: куда не стоит ехать

Одним из самых больших разочарований для Лукаса стал Канкун в Мексике. По его словам, именно Канкун слишком туристический

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"Это всё то, что мне не нравится в местах, переполненных туристами. Все отдыхают в отелях по системе "всё включено". Это совсем не то, чем является Мексика", — сказал он.

Лукас Бранкатисано с другом Фото: Скриншот

В список разочарований также попал тайский Пхукет, ведь курорт не оправдал ожиданий из-за чрезмерного скопления туристов и высоких цен. По его словам, туристам стоит обратить внимание на другие направления Таиланда — Ко Тао или Краби.

Вьетнам, Боливия и курорты Европы

Кроме того, Лукаса разочаровал вьетнамский город Муйне. По его мнению, это направление вполне можно пропустить, так как оно дороже многих других мест в стране.

"Во Вьетнаме есть много других мест, где можно провести время, потратить деньги и пообщаться с местными жителями. Муйне, к сожалению, не из их числа", — отметил путешественник.

Кроме того, он не советует ехать в боливийский город Уюни, несмотря на то, что он часто входит в туристические маршруты. Ведь город произвёл удручающее впечатление из-за мусора и неразвитой инфраструктуры.

Самым большим разочарованием в Европе для него стал курорт Кала-д'Ор на Майорке. По его словам, он стал слишком туристическим и ориентированным преимущественно на британских отдыхающих. Но на острове есть гораздо лучшие места, в частности, город Сольер.

Кроме того, парень назвал другие места, куда он не хотел бы возвращаться, например, Нью-Дели в Индии, Леон в Никарагуа, Ойя на Санторини, Пномпень в Камбодже и Бенидорм в Испании.

Лукас Бранкатисано о путешествиях по миру Фото: Скриншот

Путешественник назвал столицу Индии слишком перегруженной из-за хаоса, шума, интенсивного дорожного движения и загрязненного воздуха. Но другие регионы Индии могут оказаться "потрясающими" — просто столица оказалась не для него.

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Кроме того, пока одни туристы штурмуют переполненные курорты, другие открывают для себя "секретные" направления, которые еще вчера оставались вне поля зрения. И эта тенденция стремительно набирает обороты.