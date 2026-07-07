Витратив $70 тисяч і відвідав 60 країн: мандрівник назвав локації, куди не хотів би повертатися

Чоловік з Австралії за два роки відвідав 60 країн, а після розповів, які популярні туристичні локації його найбільше розчарували.

29-річний Лукас Бранкатісано із Мельбурна за два роки витратив на подорожі понад 70 тисяч доларів. Сьогодні він ділиться переліком напрямків з іншими туристами та відверто пояснює, куди більше не хотів би повертатися, пише Daily Mail.

Найдовшою частиною подорожі хлопця був соло-похід Латинською Америкою, який тривав 10 місяців — саме з цієї точки почалася його подорож. А потім майже рік мандрував Європою, Азією та Африкою разом із братом і друзями. Щоб здійснити свій задум, Лукас збирав гроші, працюючи у сфері продажів.

Розчарування мандрівника: куди не варто їхати

Одним із найбільших розчарувань для Лукаса став Канкун у Мексиці. За його словами, саме Канкун надто туристичний

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"Це все те, що мені не подобається в місцях, переповнених туристами. Усі відпочивають у готелях "все включено". Це зовсім не те, чим є Мексика", — сказав він.

Лукас Бранкатісано з другом Фото: Скріншот

До переліку розчарувань також потрапив тайський Пхукет, адже курорт не виправдав очікувань через надмірний натовп туристів та високі ціни. за його словами, туристам варто звернути увагу на інші напрямки Таїланду — Ко Тао чи Крабі.

В'єтнам, Болівія та курорти Європи

Також Лукаса розчарувало в'єтнамське місто Муйне. На його думку, цей напрямок цілком можна пропустити, бо він дорожчий за багато інших локацій країни.

"У В'єтнамі є багато інших місць, де можна провести час, витратити гроші та поспілкуватися з місцевими. Муйне, на жаль, не з них", — зазначив мандрівник.

Також він не радить їхати до болівійського міста Уюні, попри те, що воно часто входить до туристичних маршрутів. Адже місто справило гнітюче враження через сміття та нерозвинену інфраструктуру.

Найбільшим розчаруванням у Європі для нього став курорт Кала-д'Ор на Майорці. За його словами, він став надто туристичним і орієнтованим переважно на британських відпочивальників. Але на острові, є значно кращі локації, зокрема, місто Сольєр.

Також хлопець назвав інші напрямки, куди не хотів би повертатися, наприклад, Нью-Делі в Індії, Леон у Нікарагуа, Ойя на Санторіні, Пномпень у Камбоджі та Бенідорм в Іспанії.

Лукас Бранкатісано про подорожі світом Фото: Скріншот

Мандрівник назвав столицю Індії надто перевантаженою через хаос, шум, інтенсивний рух транспорту та забруднене повітря. Але інші регіони Індії можуть виявитися "приголомшливими" — просто саме столиця виявилася не для нього.

Раніше Фокус називав країни, куди краще поїхати, якщо вам не подобається спека.

Також поки одні туристи штурмують переповнені курорти, інші відкривають "секретні" напрямки, які ще вчора були поза радаром. І ця тенденція стрімко набирає обертів.