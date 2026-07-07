Слон убил 25 человек и преследует одну семью уже 14 лет: почему животное стало агрессивным

В Непале слон-убийца Дурбе преследует одну и ту же семью на протяжении 14 лет. В частности, он убил двух членов этой семьи в декабре 2012 года и вновь напал на ту же семью в это воскресенье, убив мать с четырёхлетним ребёнком.

Непальский бродячий слон уже убил как минимум 25 человек. Огромное животное, которого боятся местные жители, вновь напало на семью Боте, которая когда-то бежала от него за сотни километров, пишет The Kathmandu Post.

История дикого слона началась в 2010 году. Именно тогда это животное, обитающее в национальном парке Читван, начало нападать на деревни и убивать людей. С тех пор на его счету — не менее 25 человеческих жизней.

Первыми жертвами семьи Боте в 2012 году стала пожилая пара — Будхирам и Джарала, — которую слон затоптал в округе Мади. После гибели родителей их сын Шаничара Боте решил перевезти семью подальше. Поэтому они переехали в Джагатпур, пересекая несколько крупных рек. Люди надеялись, что теперь они будут в безопасности, но спустя много лет слон снова их нашел. Ночью он подошёл к дому Шаничары, разрушил стены и напал на людей, находившихся внутри.

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На месте погибли 25-летняя невестка Шаничары Аши Боте и его четырёхлетний внук Бхарат. Сам мужчина сумел выжить, но находится в состоянии психологического шока. В настоящее время он остаётся под наблюдением врачей.

"Мы верили, что переезд через большие реки обеспечит нам безопасность. Но спустя столько лет тот самый слон снова нашел нас, напал на наш дом и унес мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать", — рассказал потрясённый Шаничара.

Шаничар Боте Фото: Скриншот

Стало известно, что во время нападения в доме находились 9 человек. Шаничара проснулся от сильных ударов. Ведь глиняный дом не выдержал удара огромного слона и обрушился.

Невестка Аши пыталась спастись и выбежала на улицу с младенцем на руках, но попала прямо под ноги слона. Семью спасла жена Шаничары Мангали, которая подожгла кучу сухой соломы перед животным, и Дурбе, испугавшись огня, убежал в лес.

На счету Дурбе уже десятки смертей

Этот слон считается одним из самых опасных диких слонов в регионе. По данным администрации национального парка Читван, он нападает на приграничные деревни с 2010 года. После последней трагедии число жертв слона возросло до 25.

Среди погибших были также двое вооруженных военнослужащих антибраконьерского патруля.

В свою очередь, биологи объясняют агрессивное поведение слона несколькими причинами. Молодых слонов после полового созревания могут изгонять из стада более взрослые доминантные самцы. В изгнании они испытывают сильный стресс, в частности, становятся агрессивными и заходят к людям в поисках пищи. Ситуация ухудшается, когда они привыкают находить пищу у людей

Слона уже пытались убить

После первой трагедии в 2012 году слона уже пытались убить. Армия и лесники две недели искали его в джунглях Читвана. В конце декабря 2012 года военные нашли слона и дважды выстрелили в него. Но раненое животное скрылось в густых зарослях. Тогда люди решили, что слон погиб от ран. Но в 2016 году слон снова появился в западной части парка. В 2020 и 2023 годах специалисты несколько раз устанавливали ему специальные ошейники, однако оборудование периодически выходило из строя.

Представитель национального парка Абинаш Тапа Магар заявил, что за слоном пытаются следить с помощью новых технологий. Координаты с ошейника подтвердили, что в день трагедии слон действительно находился совсем рядом с домом семьи Боте.

В свою очередь, жители села обвиняют власти в бездействии. Они вышли на протест после новой трагедии, перекрыв мост Рапти. По их словам, власти уже много лет не могут защитить людей от опасного животного.

Администрация заповедника уже пообещала изолировать Дурбе в отдалённом районе Сукхибхар, чтобы не допустить новых нападений на людей.

Напомним, что 75-летний Эрни Досио, владелец виноградника в Калифорнии, который оборудовал в своём доме несколько залов с трофеями, выслеживал жёлтоспинного дукера, когда наткнулся на пятерых слонов с детёнышами. Досио охотился в лесах Габона под руководством профессионального охотника, потратив 30 000 фунтов стерлингов на охоту на антилопу под названием "желтоспинный дукер", которая славится своей неуловимостью.

Кроме того, исследователи рассказали трогательную историю о воссоединении 4-месячного слоненка со своей семьёй после того, как он заблудился в дикой природе. К сожалению, малыш, похоже, не усвоил урок и снова заблудился.