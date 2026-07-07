Слон убив 25 людей і переслідує одну сім'ю вже 14 років: чому тварина стала агресивною

У Непалі слон-вбивця Дурбе переслідує одну й ту саму сім’ю протягом 14 років. Зокрема, він вбив двох її членів у грудні 2012 року і знову напав на ту саму родину цієї неділі, вбивши матір із чотирирічною дитиною.

Непальський бродячий слон вже вбив щонайменше 25 осіб. Величезна тварина, яку бояться місцеві, знову напав на сім’ю Боте, яка колись втекла від нього за сотні кілометрів, пише The Kathmandu Post.

Історія дикого слона розпочинається у 2010 році. Саме тоді тварина, яка мешкає у національному парку Читван, почала нападати на села та вбивати людей. Відтоді на його рахунку щонайменше 25 людських життів.

Першими жертвами родини Боте в 2012 році стала літня пара — Будхірам та Джарала — яку слон слон затоптав в окрузі Маді. Після загибелі батьків їхній син Шанічара Боте вирішив перевезти родину подалі. Тож вони переїхали до Джагатпура, перетнувши кілька великих річок. Люди сподівалися, що тепер вони будуть у безпеці, але через багато років слон знову їх знайшов. Вночі він підійшов до оселі Шанічари, зруйнував стіни й напав на людей, які були всередині.

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На місці загинула 25-річна невістка Шанічари Аші Боте та його чотирирічний онук Бхарат. Самому чоловіку вдалося вижити, але він перебуває у психологічному шоці. Наразі він залишається під наглядом лікарів.

"Ми вірили, що переїзд через великі річки забезпечить нам безпеку. Але через стільки років той самий слон знову знайшов нас, напав на наш будинок і забрав мою невістку та маленького онука. Нам більше нікуди тікати", — розповів шокований Шанічара.

Шанічар Боте Фото: Скріншот

Стало відомо, що під час нападу в будинку знаходилися 9 осіб. Шанічара прокинувся від сильних ударів. Адже глиняна хата не витримала удару великого слона і звалилася.

Невістка Аші намагалася врятуватися і вибігла на вулицю з немовлям на руках, але потрапила прямо під ноги слона. Родину врятувала дружинк Шанічари Мангалі, яка підпалила купу сухої соломи перед твариною, і Дурбе, злякавшись вогню, втік у ліс.

На рахунку Дурбе вже десятки смертей

Цей слон вважається одним із найнебезпечніших диких слонів у регіоні. За даними адміністрації національного парку Читван, він нападає на прикордонні села з 2010 року. Після останньої трагедії кількість жертв слона зросла до 25.

Серед загиблих булитакож двоє озброєних військовослужбовців антибраконьєрського патруля.

Натомість біологи пояснюють агресивну поведінку слона кількома причинами. Молодих слонів після статевого дозрівання можуть виганяти зі стада старші домінантні самці. У вигнанні вони переживають сильний стрес, зокрема, стають агресивними й заходять до людей у пошуках їжі. Ситуація погіршується, коли вони звикають знаходити їжу у людей

Слона вже намагалися вбити

Після першої трагедії у 2012 році слона вже намагалися вбити. Армія та лісники два тижні шукали його в джунглях Читвана. Наприкінці грудня 2012 року військові знайшли слона і двічі вистрілили в нього. Але поранена тварина втекла в густі зарості. Тоді люди вирішили, що слон загинув від ран. Але у 2016 році слон знову з’явився у західній частині парку. У 2020 та 2023 роках фахівці кілька разів встановлювали йому спеціальні нашийники, зокрема, однак обладнання періодично виходило з ладу.

Представник національного парку Абінаш Тапа Магар заявив, що за слоном намагаються стежити за допомогою нових технологій. Координати з нашийника підтвердили, що дійсно у день трагедії слон перебував зовсім близько до будинку родини Боте.

Натомість селяни звинувачують владу в бездіяльності. Вони вийшли на просте після нової трагедії, перекривши міст Рапті. За їх словами, влада роками не може захистити людей від небезпечної тварини.

Адміністрація заповідника вже пообіцяла ізолювати Дурбе у віддаленому районі Сукхібхар, щоб не допустити нових нападів на людей.

Нагадаємо, що 75-річний Ерні Досіо, власник виноградника в Каліфорнії, який облаштував у своєму будинку кілька залів із трофеями, вистежував жовтоспинного дукера, коли натрапив на п'ятьох слоних із дитинчатами. Досіо полював у лісах Габону під керівництвом професійного мисливця, витративши 30 000 фунтів стерлінгів на вистежування антилопи під назвою "жовтоспинний дукер", яка славиться своєю невловимістю.

Також дослідники розповіли зворушливу історію возз'єднання 4-місячного слоненяти зі своєю сім'єю після того, як воно заблукало в дикій природі. На жаль, малюк, схоже, не засвоїв урок і заблукав знову.