Чудове возз'єднання: 4-місячне слоненя повернули до стада, але воно загубилося знову (відео)

Дослідники розповіли зворушливу історію возз'єднання 4-місячного слоненяти зі своєю сім'єю після того, як воно заблукало в дикій природі. На жаль, малюк, схоже, не засвоїв урок і заблукав знову.

Дослідницька група під керівництвом професора Джорджа Віттемаєра з Університету штату Колорадо поділилася історією слоненяти, виявленого неподалік туристичного табору. Команда вирушила на місце події, але зіткнулася з проблемою пошуку сім'ї слоненяти, пише Фокус.

На щастя для слоненяти, професор Віттемаєр вивчає слонів у цьому регіоні останні три десятиліття, і тому він добре знав різні сімейні клани, які мешкають у цій місцевості. Після пошуків у Національному заповіднику Самбуру команда визначила стадо слоненяти, завантажила його у вантажівку і привезла додому.

Далі вчені спостерігали, як слони приймали розгублене слоненя назад у групу. Тітка слоненяти, Аделаїда, повільно підійшла і покликала свою племінницю — 4-місячна самка відповіла їй тим самим, а пізніше вся сім'я вибухнула сурмовим ревом, оточивши малюка. За словами професора Віттемаєра, вони з колегами спостерігали своєрідну "церемонію вітання".

Відомо, що слони дуже соціальні тварини, між якими формуються міцні зв'язки, що зберігаються на все життя. Подібно до наших суспільств, ці зв'язки складають соціальну тканину слонячого суспільства і лежать в основі багатого поведінкового різноманіття, яке демонструють слони.

На жаль, пізніше вчені виявили тіло матері слоненяти, Сільвії, яка, як вважається, померла природною смертю. Вчені припускають, що після цього 4-місячна слониха, ймовірно, могла заблукати. Після смерті матері дві тітки слоненяти, Аделаїда і Маркл, подбали про беззахисне дитинча. Ба більше, спостереження показали, що Маркл, яка втратила своє власне слоненя раніше цього року, навіть була помічена за тим, як годувала слоненя після свого повернення.

Але навіть це ще не все, лише через тиждень після повернення дитинчати, вчені помітили молоду слониху, яка лежала нерухомо в річковій долині, навіть після того, як сім'я перемістилася на височину. На щастя, пізніше виявилося, що слониха просто проспала. Пізніше вона видала крик, а сім'я на чолі з Аделаїдою повернулася, щоб забрати дитинча.

За словами професора Віттемайєра, всі ці пригоди молодої слонихи свідчать про те, наскільки розумні та соціально чуйні ці дивовижні тварини. Слони, аж ніяк не недалекі, неповороткі гіганти, відомі своєю складною соціальною структурою, зверненням один до одного за індивідуальними "іменами", передачею традицій і, можливо, навіть оплакуванням померлих.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.