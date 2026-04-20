Африканські слони більше не хочуть перетинати континент: ізоляція вже змінила їхню ДНК

Новий аналіз учених показав, що африканські слони стають дедалі більш ізольованими в міру скорочення їхнього ареалу проживання — це вже впливає на ДНК тварин.

Африканські слони сформувалися завдяки переміщенням: протягом тисячоліть вони перетинали величезні території континенту, змішувалися з віддаленими стадами і підтримували генетичну стійкість своїх популяцій, пише Фокус.

Тепер нове велике дослідження показує, що колишня свобода африканських слонів згасає. Ба більше, в деяких місцях збиток уже помітний у ДНК слонів. Новий аналіз був проведений міжнародною групою вчених, які проаналізували 232 повні геноми саванних і лісових слонів із 17 африканських країн. Зазначимо, що проєкт є найбільшим на сьогодні геномним дослідженням африканських слонів і першим континентальним проєктом такого масштабу.

За словами вчених, історія слонів не є історією ізольованих груп, а історією переміщень на великі відстані і багаторазового обміну генами між популяціями. Коли слони могли вільно переміщатися і зустрічатися з іншими стадами, вони обмінювалися генами на великих територіях. Зрештою така поведінка допомогла вченим зберегти генетичну різноманітність і стійкість.

За словами провідної авторки дослідження Патрісії Печнерової з Копенгагенського та Лундського університетів, результати їхнього з колегами аналізу показують, що донедавна слони насправді були пов'язані між собою на величезних відстанях. Ця свобода пересування забезпечила генетичну стійкість, оскільки популяції змішувалися. На жаль, дані вказують, що сьогодні ситуація змінилася: тепер слони живуть у світі, де простір стає дедалі обмеженішим, а деякі популяції і зовсім виявляються ізольованими.

Автори вважають, що цей зсув зумовлений знайомим поєднанням чинників. Полювання, зростання чисельності населення, сільське господарство, дороги та інша інфраструктура — усе це змінило ландшафти, якими слони колись вільно переміщалися. У результаті на континенті деякі популяції слонів тепер відрізані одна від одної, що має очевидні генетичні наслідки.

В Еритреї та Ефіопії дослідники виявили невеликі та ізольовані популяції слонів, що живуть на відстані понад 400 кілометрів від найближчих стад. Ці слони оточені людськими поселеннями та сільськогосподарськими угіддями, а їхні геноми демонструють високий рівень інбридингу, низьку генетичну мінливість і накопичення помірно шкідливих мутацій.

Автори вважають, що поєднання може зробити популяцію менш здатною справлятися з хворобами або змінами навколишнього середовища. Невелика, ізольована група може вижити деякий час, але потім стає більш вразливою.

У Західній Африці спостерігалася схожа, але складніша картина. Там також популяції слонів згодом скоротилися й ізолювалися, почасти через щільну забудову і довгу історію полювання на слонову кістку. Однак саванні слони в західно-центральній Африці не показали такого ж ступеня втрати генетичної мінливості, як в Еритреї та Ефіопії, хоча вони також зазнали інбридингу.

Вчені вважають, що причина, ймовірно, полягає в тому, що гени лісових слонів проникли в ці популяції за допомогою гібридизації, допомагаючи замаскувати деякі генетичні втрати. Зазначимо, що цей висновок узгоджується з одним із найбільш несподіваних висновків дослідження. Відомо, що саванні та лісові слони схрещуються в декількох місцях, де їхні ареали стикаються, але це дослідження виявило сліди предків лісових слонів навіть у саванних слонів, які мешкають далеко від сучасних зон гібридизації.

Тепер учені вважають, що збереження слонів насправді не може обмежуватися захистом тварин у розрізнених заповідниках. Їхнє генетичне майбутнє залежить від того, чи зможуть вони, як і раніше, переміщатися ландшафтом. Річ у тім, що старі маршрути, які колись давали змогу слонам переміщатися, зустрічатися і змішуватися, зникають, і вчені припускають, що ця втрата може бути однією з найнепомітніших, але найсерйозніших загроз, з якими вони стикаються.

Під час написання використовували матеріали Nature Communications, Earth.