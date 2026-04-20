Африканские слоны больше не хотят пересекать континент: изоляция уже изменила их ДНК

Новый анализ ученых показал, что африканские слоны становятся все более изолированным по мере сокращения их ареала обитания — это уже влияет на ДНК животных.

Африканские слоны сформировались благодаря перемещениям: в течение тысячелетий они пересекали огромные территории континента, смешивались с отдаленными стадами и поддерживали генетическую устойчивость своих популяций, пишет Фокус.

Теперь новое крупное исследование показывает, что прежняя свобода африканских слонов угасает. Более того, в некоторых местах ущерб уже заметен в ДНК слонов. Новый анализ был проведен международной группой ученых, которые проанализировали 232 полных генома саванных и лесных слонов из 17 африканских стран. Отметим, что проект является крупнейшим на сегодняшний день геномным исследованием африканских слонов и первым континентальным проектом такого масштаба.

По словам ученых, история слонов не являет собой историю изолированных групп, а историю перемещений на большие расстояния и многократного обмена генами между популяциями. Когда слоны могли свободно перемещаться и встречаться с другими стадами, они обменивались генами на обширных территориях. В конце концов такое поведение помогло ученым сохранить генетическое разнообразие и устойчивость.

По словам ведущего автора исследования Патрисии Печнеровой из Копенгагенского и Лундского университетов, результаты их с коллегами анализа показывают, что до недавнего времени слоны на самом деле были связаны между собой на огромных расстояниях. Эта свобода передвижения обеспечила генетическую устойчивость, поскольку популяции смешивались. Увы, данные указывают, что сегодня ситуация изменилась: теперь слоны живут в мире, где пространство становится все более ограниченным, а некоторые популяции и вовсе оказываются изолированными.

Авторы считают, что этот сдвиг обусловлен знакомым сочетанием факторов. Охота, рост численности населения, сельское хозяйство, дороги и другая инфраструктура — все это изменило ландшафты, по которым слоны когда-то свободно перемещались. В результате на континенте некоторые популяции слонов теперь отрезаны друг от друга, что имеет очевидные генетические последствия.

В Эритрее и Эфиопии исследователи обнаружили небольшие и изолированные популяции слонов, живущие на расстоянии более 400 километров от ближайших стад. Эти слоны окружены человеческими поселениями и сельскохозяйственными угодьями, а их геномы демонстрируют высокий уровень инбридинга, низкую генетическую изменчивость и накопление умеренно вредных мутаций.

Авторы считают, что сочетание может сделать популяцию менее способной справляться с болезнями или изменениями окружающей среды. Небольшая, изолированная группа может выжить некоторое время, но затем становится более уязвимой.

В Западной Африке наблюдалась схожая, но более сложная картина. Там также популяции слонов со временем сократились и изолировались, отчасти из-за плотной застройки и долгой истории охоты на слоновую кость. Однако саванные слоны в западно-центральной Африке не показали такой же степени утраты генетической изменчивости, как в Эритрее и Эфиопии, хотя они также были подвержены инбридингу.

Ученые считают, что причина, вероятно, заключается в том, что гены лесных слонов проникли в эти популяции посредством гибридизации, помогая замаскировать некоторые генетические потери. Отметим, что этот вывод согласуется с одним из наиболее неожиданных заключений исследования. Известно, что саванные и лесные слоны скрещиваются в нескольких местах, где их ареалы соприкасаются, но это исследование обнаружило следы предков лесных слонов даже у саванных слонов, обитающих далеко от современных зон гибридизации.

Теперь ученые считают, что сохранение слонов на самом деле не может ограничиваться защитой животных в разрозненных заповедниках. Их генетическое будущее зависит от того, смогут ли они по-прежнему перемещаться по ландшафту. Дело в том, что старые маршруты, которые когда-то позволяли слонам перемещаться, встречаться и смешиваться, исчезают, и ученые предполагают, что эта потеря может быть одной из самых незаметных, но самых серьезных угроз, с которыми они сталкиваются.

При написании использовались материалы Nature Communications, Earth.