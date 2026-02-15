Особливе відкриття: в Іспанії вперше виявили останки бойових слонів Ганнібала (фото)

У новому дослідженні вчені стверджують, що їм уперше вдалося виявити достовірні свідчення існування знаменитих у всьому світі бойових слонів Ганнібала.

Слони, як відомо, не є звичним явищем для Європи, а тому виявлена серед уламків розкопок залізного віку в Іспанії археологами слоняча нога вказувала на те, що перед ними щось особливе, пише Science Alert.

Виходячи з віку кістки і місця знахідки, відкриття вчених може бути першим фізичним свідченням існуванням знаменитих бойових слонів карфагенського полководця Ганнібала.

Зображення бойових слонів, що крокують по полю бою, зберігалися протягом століть у мистецтві та літературі. Однак досі не було виявлено жодних скелетних свідчень існування цих тварин.

За словами співавтора дослідження, археолога з Університету Кордови Рафаеля Мартінеса Санчеса, використання слонів як "військових машин" на території Європи під час Пунічних воєн залишило глибокий слід у мистецтві, літературі та культурі. Стверджується, що Ганнібал 218 року до нашої ери провів свою армію з Карфагена — стародавнього міста в Північній Африці. Історики вважають, що ця армія налічувала 37 слонів.

Відомо, що як полководець Ганнібал керував боротьбою карфагенян проти Римської республіки в трьох Пунічних війнах, що тривали з 264 по 146 рік до нашої ери. Тепер учені вважають, що місце виявлення скам'янілої слонової кістки, ймовірно, є пунічним полем битви.

Порівняння третьої зап'ясткової кістки різних слонів, згори донизу: археологічний зразок із Коліна-де-лос-Кемадос; самка азіатського слона; 9-річна самка азіатського слона; степовий мамонт Фото: Journal of Archaeological Science

Автори також стверджують, що з археологічного погляду, рівень руйнувань, задокументований у Коліна-де-лос-Кемадос, добре вписується в картину подій, пов'язаних із Другою Пунічною війною, що формується. Про це також свідчать артилерійські снаряди, монети та кераміка, знайдені на території археологічних розкопок.

Радіовуглецевий аналіз також підтвердив, що знайдена кістка належить тварині, яка жила в період з кінця четвертого до початку третього століття до нашої ери, що приблизно відповідає часам Другої Пунічної війни.

Під час дослідження вчені порівняли 10-сантиметрову зап'ястну кістку з кістками сучасних слонів, а також степових мамонтів — результати підтвердили, що останки належать слону. Однак вона була занадто сильно пошкоджена для ідентифікації на видовому рівні, для чого потрібна була б наявність колагену, що зберігся, який містить білок або ДНК.

