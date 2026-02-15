Особенное открытие: в Испании впервые обнаружили останки боевых слонов Ганнибала (фото)

В новом исследовании ученые утверждают, что им впервые удалось обнаружить достоверные свидетельства существования знаменитых во всем мире боевых слонов Ганнибала.

Слоны, как известно, не являются обычным явлением для Европы, а потому обнаруженная среди обломков раскопок железного века в Испании археологами слоновья нога указывала на то, что перед ними нечто особенное, пишет Science Alert.

Исходя из возраста кости и места находки, открытие ученых может быть первым физическим свидетельством существованием знаменитых боевых слонов карфагенского полководца Ганнибала.

Изображения боевых слонов, шагающих по полю боя, сохранялись в течение веков в искусстве и литературе. Однако до сих пор не было обнаружено никаких скелетных свидетельств существования этих животных.

По словам соавтора исследования, археолога из Университета Кордовы Рафаэля Мартинеса Санчеса, использование слонов в качестве "военных машин" на территории Европы во время Пунических войн оставило глубокий след в искусстве, литературе и культуре. Утверждается, что Ганнибал в 218 году до нашей эры провел свою армию из Карфагена — древнего города в Северной Африке. Историки считают, что эта армия насчитывала 37 слонов.

Известно, что в качестве полководца Ганнибал руководил борьбой карфагенян против Римской республики в трех Пунических войнах, которые длились с 264 по 146 год до нашей эры. Теперь ученые считают, что место обнаружения окаменелой слоновой кости, вероятно, является пуническим полем битвы.

Сравнение третьей запястной кости разных слонов, сверху вниз: археологический образец из Колина-де-лос-Кемадос; самка азиатского слона; 9-летняя самка азиатского слона; степной мамонт Фото: Journal of Archaeological Science

Авторы также утверждают, что с археологической точки зрения, уровень разрушений, задокументированный в Колина-де-лос-Кемадос, хорошо вписывается в формирующуюся картину событий, связанных со Второй Пунической войной. Об этом также свидетельствуют артиллерийские снаряды, монеты и керамика, найденные на территории археологических раскопок.

Радиоуглеродный анализ также подтвердил, что найденная кость принадлежит животному, жившему в период с конца четвертого по начало третьего века до нашей эры, что примерно соответствует временам Второй Пунической войны.

В ходе исследования ученые сравнили 10-сантиметровую запястную кость с костями современных слонов, а также степных мамонтов — результаты подтвердили, что останки принадлежат слону. Однако она была слишком сильно повреждена для идентификации на видовом уровне, для чего потребовалось бы наличие сохранившегося коллагена, содержащего белок или ДНК.

