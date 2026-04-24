Мільйонера зі США, який роками вбивав диких тварин, затоптали слони в Африці

75-річний Ерні Досіо, власник виноградника в Каліфорнії, який облаштував у своєму будинку кілька залів із трофеями, вистежував жовтоспинного дукера, коли натрапив на п'ятьох слоних із дитинчатами.

Досіо полював у лісах Габону під керівництвом професійного мисливця, витративши 30 000 фунтів стерлінгів на вистежування антилопи під назвою "жовтоспинний дукер", яка славиться своєю невловимістю. Але з густого підліску несподівано з'явилося стадо слонів, яке і затоптало мільйонера з його супутником, пише Daily Mail.

Ерні Досіо був відомий, як великий любитель полювання, який упродовж десятиліть полював на слонів, леопардів, носорогів, буйволів і левів по всій Африці, а в себе на батьківщині, у США, він полював майже на всі види диких оленів.

Свої трофеї він зберігав у кількох залах свого будинку в Каліфорнії.

Пенсіонер-мисливець із Кейптауна, який знав загиблого, сказав: "Ерні полює відтоді, як навчився тримати гвинтівку в руках, і в нього багато трофеїв з Африки та США. Хоча багато хто не схвалює полювання на велику дичину, все полювання, яке проводив Ерні, було суворо ліцензоване і проводилося в рамках природоохоронних заходів зі скорочення чисельності тварин".

Ерні забронював полювання на карликових лісових буйволів і дукерів, зокрема на жовтоспинного дукера, і, відповідно до суворих умов ліцензування, не міг брати з собою власну зброю.

Повідомляється, що, перебуваючи в лісі, Ерні та його професійний мисливець несподівано натрапили на п'ятьох слоних із дитинчам. Відчувши загрозу, слони їх атакували.

Першим був атакований професійний мисливець, який дістав серйозні поранення, внаслідок чого втратив гвинтівку, а в Досіо залишився тільки дробовик.

"Я б вважав за краще не вдаватися в подробиці, але можна з упевненістю припустити, що все сталося швидко", — сказав мисливець із Кейптауна.

Він заявив, що Ерні Досіо був дуже відомим і популярним мисливцем у США і в Африці. Він також заявив, що мільйонер був "пристрасним захисником природи", займався благодійністю і був "дійсно хорошою людиною".

Габон, де полював Досіо, відомий як останній райський куточок Африки: 88 відсотків його території площею 100 000 квадратних миль вкриті лісами, і тут мешкає 60 відсотків лісових слонів, що залишилися у світі.

Компанія Collect Africa, що займається організацією сафарі, підтвердила загибель клієнта 17 квітня в короткій заяві, повідомивши, що він і його професійний гід зіткнулися зі слонами під час полювання в Центральному Габоні. Вони також заявили, що всіма питаннями займаються посольство США і сім'я Досіо в Каліфорнії.

Ерні Досіо жив зі своєю давньою партнеркою Бетті в самому серці виноробного регіону Каліфорнії. Батько двох дітей був власником компанії Pacific AgriLands Inc і великого виноградника в Модесто.

Досіо був видатним діячем Сакраментського сафарі-клубу, довічним членом мисливської групи California Wildfowl і членом правління місцевої комісії з виноградарства.

Він також обіймав посаду Великого Лося в благодійній організації "Лосі", що об'єднує 1900 відділень і налічує 750 000 членів по всій території США.

Організація "Елкс" складається з патріотично налаштованих американських громадян і відома своїми численними благодійними програмами, спрямованими на підтримку ветеранів військової служби, надання стипендій молоді та надання допомоги під час стихійних лих.

Це не вперше, коли багатії гинуть на полюванні на екзотичних тварин. Так, у серпні минулого року 52-річного мільйонера Ашера Воткінса зі США було вбито буйволом, на якого він полював із провідником у провінції Лімпопо, Південна Африка. Капський буйвол, відомий мисливцям як Чорна смерть, напав на нього зі сліпої зони і насадив на ріг.

Нагадаємо, минулого року голова Ленінського району Новосибірська Олександр Гриб помер на полюванні. У нього вистрілив його знайомий.

А в США мисливець помер, коли на нього з дерева впав ведмідь. Чоловік помер дорогою до лікарні.