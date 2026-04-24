Миллионера из США, который годами убивал диких животных, затоптали слоны в Африке

75-летний Эрни Досио, владелец виноградника в Калифорнии, который устроил в своем доме несколько залов с трофеями, выслеживал желтоспинного дукера, когда наткнулся на пять слоних с детенышами.

Досио охотился лесах Габона под руководством профессионального охотника, потратив 30 000 фунтов стерлингов на выслеживание антилопы под названием "желтоспинный дукер", которая славится своей неуловимостью. Но из густого подлеска неожиданно появилось стадо слонов, которое и затоптало миллионера с его спутником, пишет Daily Mail.

Эрни Досио был известен, как большой любитель охоты, который на протяжении десятилетий охотился на слонов, леопардов, носорогов, буйволов и львов по всей Африке, а у себя на родине, в США, он охотился почти на все виды диких оленей.

Свои трофеи он хранил в нескольких залах своего дома в Калифорнии.

Пенсионер-охотник из Кейптауна, знавший погибшего, сказал: "Эрни охотится с тех пор, как научился держать винтовку в руках, и у него много трофеев из Африки и США. Хотя многие не одобряют охоту на крупную дичь, вся охота, которую проводил Эрни, была строго лицензирована и проводилась в рамках природоохранных мероприятий по сокращению численности животных".

Эрни забронировал охоту на карликовых лесных буйволов и дукеров, в частности на желтоспинного дукера, и, согласно строгим условиям лицензирования, не мог брать с собой собственное оружие.

Сообщается, что, находясь в лесу, Эрни и его профессиональный охотник неожиданно наткнулись на пять слоних с детенышем. Почувствовав угрозу, слоны их атаковали.

Первым был атакован профессиональный охотник, который получил серьезные ранения, в результате чего потерял винтовку, а у Досио остался только дробовик.

"Я бы предпочел не вдаваться в подробности, но можно с уверенностью предположить, что все произошло быстро", — сказал охотник из Кейптауна.

Он заявил, что Эрни Досио был очень известным и популярным охотником в США и в Африке. Он также заявил, что миллионер был "страстным защитником природы", занимался благотворительностью и был "действительно хорошим человеком".

Габон, где охотился Досио, известен как последний райский уголок Африки: 88 процентов его территории площадью 100 000 квадратных миль покрыто лесами, и здесь обитает 60 процентов оставшихся в мире лесных слонов.

Компания Collect Africa, занимающаяся организацией сафари, подтвердила гибель клиента 17 апреля в кратком заявлении, сообщив, что он и его профессиональный гид столкнулись со слонами во время охоты в Центральном Габоне. Они также заявили, что всеми вопросами занимаются посольство США и семья Досио в Калифорнии.

Эрни Досио жил со своей давней партнершей Бетти в самом сердце винодельческого региона Калифорнии. Отец двоих детей был владельцем компании Pacific AgriLands Inc и большого виноградника в Модесто.

Досио был видным деятелем Сакраментского сафари-клуба, пожизненным членом охотничьей группы California Wildfowl и членом правления местной комиссии по виноградарству.

Он также занимал должность Великого Лося в благотворительной организации "Лоси", объединяющей 1900 отделений и насчитывающей 750 000 членов по всей территории США.

Организация "Элкс" состоит из патриотически настроенных американских граждан и известна своими многочисленными благотворительными программами, направленными на поддержку ветеранов военной службы, предоставление стипендий молодежи и оказание помощи при стихийных бедствиях.

Это не первый раз, когда богачи погибают на охоте на экзотических животных. Так, в августе прошлого года 52-летний миллионер Ашер Уоткинс из США был убит буйволом, на которого он охотился с проводником в провинции Лимпопо, Южная Африка. Капский буйвол, известный охотникам как Черная смерть, напал на него из слепой зоны и насадил на рог.

Напомним, в прошлом году глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб умер на охоте. В него выстрелил его знакомый.

А в США охотник умер, когда на него с дерева упал медведь. Мужчина умер по дороге в больницу.