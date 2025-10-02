Охотились на диких животных: российского чиновника случайно застрелил знакомый (фото)

Глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб умер во время охоты, схватив пулю от своего знакомого. Мужчины вместе охотились на диких животных, но развлечение обернулось трагедией.

По предварительным данным, инцидент произошел 1 октября. Чиновник вместе со знакомыми находился вблизи села Шагалка в Новосибирской области РФ. Они охотились на диких животных, имея на это лицензию. Деталями и фото с места событий 2 октября поделилась пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В прокуратуре показали оружие, из которого случайно застрелили чиновника Фото: Пресслужба

Мужчина преследовал косуль и выстрелил из карабина, предварительно не убедившись, что на линии огня нет других охотников. Вследствие этого Гриб получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на охоте. Правоохранители возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

"Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре Новосибирской области", — добавили в ведомстве.

Фото с места преступления Фото: Пресслужба

