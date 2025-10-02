Полювали на диких тварин: російського чиновника випадково застрелив знайомий (фото)

Голова Ленінського району Новосибірська Олександр Гриб помер під час полювання, схопивши кулю від свого знайомого. Чоловіки разом полювали на диких тварин, але розвага обернулась трагедією.

За попередніми даними, інцидент стався 1 жовтня. Чиновник разом зі знайомими перебував поблизу села Шагалка у Новосибірській області РФ. Вони полювали на диких тварин, маючи на це ліцензію. Деталями й фото з місця подій 2 жовтня поділилась пресслужба прокуратури Новосибірської області.

У прокуратурі показали зброю, з якої випадково застрелили чиновника Фото: Пресслужба

Чоловік переслідував козуль і вистрілив з карабіна, попередньо не переконавшись, що на лінії вогню немає інших мисливців. Внаслідок цього Гриб отримав поранення, несумісні з життям, і помер на полюванні. Правоохоронці порушили справу про заподіяння смерті з необережності.

"Хід і результати розслідування кримінальної справи на контролі в прокуратурі Новосибірської області", — додали у відомстві.

Фото з місця злочину Фото: Пресслужба

