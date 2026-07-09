Казнили в 28 лет: почему король Карл III помиловал последнюю повешенную женщину в Великобритании спустя 70 лет

Решение британского монарха стало историческим шагом для семьи Рут Эллис, которая десятилетиями боролась против сурового приговора, вынесенного молодой женщине.

В 1955 году в Лондоне произошло громкое дело. Молодая женщина , застрелила своего любовника-оскорбителя и была за это приговорена к смертной казни. Но спустя 71 год, когда Рут Эллис умерла в результате повешения в возрасте 28 лет, её помиловал король. Она была последней женщиной, казнённой в Великобритании, пишет Daily Mail.

Спустя два года после её казни парламент принял закон, разрешающий использовать "смягчающие обстоятельства" в качестве средства защиты. В 1970 году смертная казнь была окончательно отменена в Великобритании.

Вице-премьер-министр Дэвид Ламми сообщил в Палате общин, что король Карл III. предоставил женщине "условное помилование".

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"Хотя помилование не означает, что она была невиновна в смерти Дэвида Блейкли, оно заменяет смертную казнь пожизненным заключением, чтобы признать глубокую несправедливость в этом исключительном случае", — сказал он.

Кто такая Рут Эллис и почему она застрелила Дэвида Блейкли

В апреле 1955 года мать двоих детей и менеджер ночного клуба Рут Эллис застрелила своего любовника, 25-летнего Дэвида Блейкли, возле паба "Магдала" в Лондоне. Молодая женщина сослалась на самооборону и ограниченную вменяемость, утверждая, что Блейкли неоднократно издевался над ней и избивал её.

Рут Эллис и Дэвид Блейкли Фото: Скриншот

Когда она была беременна, он ударил её в живот, что привело к выкидышу у Эллис. Но тогда присяжным было четко указано не учитывать "жестокое обращение" и связанные с ним психологические последствия в судебном процессе по делу об убийстве. Суд длился чуть больше суток, и присяжные вынесли приговор к смертной казни менее чем за 30 минут. При этом они не учли, что у женщины было двое маленьких детей. 13 июля 1955 года Рут Эллис повесили в тюрьме Холлоуэй. С тех пор её семья борется за справедливость.

Внуки Рут Эллис на протяжении многих лет просили о помиловании

Совсем недавно четверо её внуков подали ходатайство об уменьшении срока наказания. Они утверждали, что неоднократное сексуальное, эмоциональное и физическое насилие, которому подвергалась Рут, никогда не принималось во внимание, хотя это могло привести к отсрочке казни.

Внучка Лора Энстон, глубоко взволнованная, заявила:

"Правосудие наконец-то восторжествовало. Это помилование не отменяет того, что произошло 71 год назад. Оно не вернет разрушенные жизни — детей, лишившихся матери, утраченные годы. Но оно официально и окончательно устанавливает, что Рут не следовало казнить, и что система правосудия подвела её. Это признание так много значит для нашей семьи", — сказала она.

Лора Энстон и Стивен Бирд — внуки Рут Эллис Фото: Скриншот

Она также рассказывает, что её мать и дядя, дети Рут Эллис, так и не оправились от казни.

"Мой дядя покончил с собой. Травма, перенесенная моей матерью, лишила её возможности выполнять ту родительскую роль, в которой мы так нуждались. Тень трагедии Рут нависла над двумя поколениями. Мы несли в себе стыд, который никогда не был нашим", — сказала она.

Известно, что дело Рут Эллис также послужило сюжетом для нескольких фильмов, самым известным из которых является "Танец с незнакомцем" с Мирандой Ричардсон и Рупертом Эвереттом в главных ролях.

Напомним, что король Великобритании Чарльз III прибег к решительным мерам, чтобы ограничить пребывание принца Гарри на родине. В частности, король отклонил поданную в последний момент просьбу герцога Сассекского о пребывании в Букингемском дворце.

Кроме того, король Великобритании Чарльз III и королева Камилла всегда наслаждаются одним и тем же завтраком — за одним ежегодным исключением. Когда дело доходит до выбора еды, король Чарльз и королева Камилла не любят отклоняться от своих любимых блюд.