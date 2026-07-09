Стратили у 28 років: чому король Карл III помилував останню повішену жінку Британії через 70 років

Рішення британського монарха стало історичним кроком для родини Рут Елліс, яка десятиліттями боролася проти жорсткого вироку щодо молодої жінки.

У 1955 році у Лондон сталася резонансна справа. Молода жінка застрелила свого коханця-кривдника і була засуджена до смертної кари за це. Але через 71 рік, коли Рут Елліс померла через повішення у віці 28 років, її помилував король. Вона була останньою жінкою, страченою у Великій Британії, пише Daily Mail.

Через два роки після її страти парламент ухвалив закон, який дозволяє використовувати "зменшену відповідальність" як захист. У 1970 році смертну кару було остаточно скасовано у Великій Британії.

Віце-прем'єр-міністр Девід Ламмі повідомив у Палаті громад, що король Карл III надав "умовне помилування" жінці.

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"Хоча помилування не означає, що вона була невинна у смерті Девіда Блейклі, воно замінює смертну кару довічним ув'язненням, щоб визнати глибоку несправедливість у цьому винятковому випадку", — сказав він.

Хто така Рут Елліс та чому вона застрелила Девіда Блейклі

У квітні 1955 року матір двох дітей та менеджерка нічного клубу Рут Елліс застрелила свого коханця, 25-річного Девіда Блейклі біля пабу "Магдала" в Лондоні. Молода жінка посилалася на самооборону та обмежену осудність, стверджуючи, що Блейклі неодноразово знущався над нею та бив її.

Рут Елліс з Девідом Блейклі Фото: Скриншот

Коли вона була вагітна, він вдарив її в живіт, що спричинило викидень у Елліс. Але тоді присяжним було чітко вказано не враховувати "жорстоке поводження" та пов'язані з ним психологічні наслідки в судовому процесі про вбивство. Суд над тривав трохи більше дня, і присяжні винесли рішення про смертну кару менш ніж за 30 хвилин. При цьому вони не врахували, що у жінки було двоє маленьких дітей. 13 липня 1955 року Рут Елліс повісили у в'язниці Холловей. Відтоді її родина бореться за справедливість.

Онуки Рут Елліс просили про помилування роками

Зовсім недавно четверо її онуків подали клопотання про зменшення терміну покарання. Вони стверджували, що неодноразове сексуальне, емоційне та фізичне насильство, якого зазнала Рут, ніколи не враховувалося, хоча це могло призвести до відстрочки страти.

Онука Лора Енстон, глибоко зворушена, заявила.

"Правосуддя нарешті перемогло. Це помилування не скасовує того, що сталося 71 рік тому. Воно не повертає зруйнованих життів — дітей, які втратили матір, втрачених років. Але воно офіційно та остаточно встановлює, що Рут не слід було страчувати, і що система правосуддя її підвела. Це визнання так багато значить для нашої родини", — сказала вона.

Лора Енстон та Стівен Бірд онуки Рут Елліс Фото: Скрiншот

Вона також розповідає, що її мати та дядько, діти Рут Елліс, так і не оговталися від страти.

"Мій дядько покінчив життя самогубством. Травма моєї матері зробила неможливим для неї виконання батьківської ролі, яка була нам потрібна. Тінь страти Рут нависла над двома поколіннями. Ми несли в собі сором, який ніколи не був нашим", — сказала вона.

Відомо, що справа Рут Елліс також стала сюжетом кількох фільмів, найвідомішим з яких, є "Танець з незнайомцем" за участю Міранди Річардсон та Руперта Еверетта.

Нагадаємо, що король Великобританії Чарльз III вдався до рішучих заходів, щоб обмежити перебування на батьківщині принца Гаррі. Король відхилив зокрема подане в останній момент прохання герцога Сассекського про перебування в Букінгемському палаці.

Також король Великої Британії Чарльз ІІІ і королева Камілла завжди насолоджуються одним і тим самим сніданком — за одним щорічним винятком. Коли справа доходить до вибору їжі, король Чарльз і королева Камілла не люблять відхилятися від своїх улюблених страв.