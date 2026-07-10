Фермер использует агродрон в качестве нового вида транспорта: видео стало вирусным в соцсетях
В Индонезии фермер добирается на работу с помощью большого агродрона, используя его не только на поле, но и в качестве личного транспорта.
В соцсетях появилось видео, ставшее вирусным, на котором видно, как мужчина поднимается в воздух на большом дроне, пролетая над сельской местностью к месту своей работы. По словам очевидцев, высота полета составляет несколько десятков метров, сообщает телеканал CNA.
Но особое внимание пользователей социальных сетей привлек момент, когда дрон пролетает над высоковольтными линиями электропередачи. В комментариях под видео многие пользователи выразили обеспокоенность в связи с опасностью.
Между тем местные СМИ предполагают, что, вероятно, фермер использует агродрон с восемью роторами, который применяется для опрыскивания сельхозугодий. Ведь известно, что такие беспилотники могут поднимать и перевозить до 50 килограммов груза, находясь в воздухе 15–25 минут.
Однако производители не предусматривают его использование для перевозки людей, несмотря на значительные технические возможности. Кроме того, действующие в Индонезии правила гражданской авиации запрещают использовать дроны в качестве пассажирского транспорта.
Но видео уже стало вирусным в соцсетях, вызвав массу дискуссий об изобретательности фермера, а также о безопасности таких полётов.
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