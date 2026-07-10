Фермер использует агродрон в качестве нового вида транспорта: видео стало вирусным в соцсетях

В Индонезии фермер добирается на работу с помощью большого агродрона, используя его не только на поле, но и в качестве личного транспорта.

В соцсетях появилось видео, ставшее вирусным, на котором видно, как мужчина поднимается в воздух на большом дроне, пролетая над сельской местностью к месту своей работы. По словам очевидцев, высота полета составляет несколько десятков метров, сообщает телеканал CNA.

Фермер летает на дроне

Но особое внимание пользователей социальных сетей привлек момент, когда дрон пролетает над высоковольтными линиями электропередачи. В комментариях под видео многие пользователи выразили обеспокоенность в связи с опасностью.

Между тем местные СМИ предполагают, что, вероятно, фермер использует агродрон с восемью роторами, который применяется для опрыскивания сельхозугодий. Ведь известно, что такие беспилотники могут поднимать и перевозить до 50 килограммов груза, находясь в воздухе 15–25 минут.

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Однако производители не предусматривают его использование для перевозки людей, несмотря на значительные технические возможности. Кроме того, действующие в Индонезии правила гражданской авиации запрещают использовать дроны в качестве пассажирского транспорта.

Но видео уже стало вирусным в соцсетях, вызвав массу дискуссий об изобретательности фермера, а также о безопасности таких полётов.

Напомним, что британский фермер Грэм Барратт попал в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку поразил своими навыками и вырастил самый большой чеснок в мире. Также стало известно, что выращенный британским фермером чеснок — это не тот кулинарный чеснок, который все привыкли видеть дома на столах. На самом деле это растение является разновидностью лука-порея — слоновым чесноком.

Кроме того, невероятный кот по имени Тоби стал обладателем мирового рекорда — у него 28 пальцев. Для сравнения: это на 10 больше, чем у любого другого кота.