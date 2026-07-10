Фермер використовує агродрон як новий вид транспорту: вірусне відео облетіло соцмережі

В Індонезії фермер за допомогою великого агродрону дістається до роботи, використовуючи його не тільки на полі, але й як особистий транспорт.

У соцмережах з'явилося вірусне відео, де видно, як чоловік підіймається в повітря на великому дроні, пролітаючи над сільською місцевістю до свого місця роботи. На думку, очевидців, висота польоту становить кілька десятків метрів, повідомляє телеканал CNA.

Феремер літає на дроні

Але особливу увагу користувачів соцмереж привернув момент, коли дрон пролітає над високовольтними лініями електропередач. У коментарях під відео багато юзерів висловили занепокоєння через небезпеку.

Натомість місцеві ЗМІ припускають, що ймовірно фермер використовує агродрон із вісьмома роторами, який використовують для обприскування сільгоспугідь. Адже відомо, що такі безпілотники можуть підіймати та перевозити до 50 кілограмів вантажу, перебуваючи в повітрі 15-25 хвилин.

Відео дня

Але виробники не передбачають його використання для перевезення людей, попри вагомі технічні потужності. Також в Індонезії чинні правила цивільної авіації забороняють застосовувати дрони як транспорт для пасажирів.

Але відео вже стало вірусним у соцмережах, викликавши масу дискусій щодо винахідливості фермера, а також щодо безпеки таких польотів.

Нагадаємо, що британський фермер Грем Барратт потрапив до Книги рекордів Гіннеса, адже вразив своїми вміннями та виростив найбільший часник у світі. Також стало відомо, що вирощений британським фермером часник не є тим самим кулінарним, який всі звикли бачити вдома на столах. Натомість рослина фактично є різновидом порею — слоновим часником.

Також неймовірний кіт на ім’я Тобі став володарем світового рекорду — у нього 28 пальців. Для порівняння: це на 10 більше, ніж у будь-якого іншого кота.