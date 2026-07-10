Хищники мигрируют: крупные акулы и ядовитые медузы могут атаковать пляжи европейской страны

Изменение климата приводит к потеплению океанов Земли и заставляет обитающих в них существ менять свои привычки. Эксперты предупреждают, что побочным эффектом этого может стать появление больших белых акул на британских пляжах.

Опасные большие белые акулы и медузы могут появиться в водах Великобритании из-за потепления океана. Изменение климата может привести к миграции диких животных в поисках более благоприятных условий, что может вызвать масштабные изменения в морской среде, пишет Daily Star.

Джим Дейл, океанограф и основатель Британской метеорологической службы, рассказал о последствиях изменения климата.

"Мы неизбежно станем свидетелями вымирания и появления видов, которых раньше обычно не было. С повышением температуры моря различные виды мигрируют в поисках подходящей температуры воды, а это означает, что такие животные, как большая белая акула и кубомедуза, могут оказаться в Великобритании. Например, треска любит холодную воду, поэтому она склонна дрейфовать дальше на север. Медузы любят теплую воду, поэтому мы заменяем треску на медуз", — сказал он.

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Он добавил, что существует опасность увидеть не только акул.

Опасные акулы Фото: Digital Storm/Shutterstock

"Угроза существует, поскольку наши океаны и моря нагреваются. Это будут не только большие белые акулы, но и молотоголовые акулы, а также другие виды. Все, что обитает в Средиземном море, все, что находится на Канарских островах и вокруг них, будет привлекаться некоторыми видами пищи, которые есть в наших морях. Поэтому миграция этих видов, больших белых медуз и даже кубомедуз будет все больше влиять на нас", — сказал он.

На прошлой неделе Метеорологическая служба сообщила, что из-за нынешней жары температура моря в некоторых районах Великобритании повысилась на четыре-пять градусов по сравнению с обычным уровнем.

Дейл считает, что это может свидетельствовать о явных признаках влияния изменения климата на жизнь по всей стране.

"Когда это начинает сказываться на семьях, отдыхающих на море, и вы говорите своим детям, что нельзя идти в море или что нельзя строить песчаные замки на пляже, потому что, очевидно, море бьет о берег, и все, что есть в море, попадает на пляж, это бьет по вашему дому. Такие вещи изменят наше мышление", — считает он.

Напомним, что новые шокирующие данные свидетельствуют о резком росте числа случаев контактов со змеями в тёплую погоду — это особенно тревожно в условиях экстремальной жары, обрушившейся на Европу.

Кроме того, рекордная жара отразилась на самом большом озере Гарда в Италии. Температура в популярном курортном регионе поднялась до 37 градусов по Цельсию. В результате водоем за последние дни потерял миллиарды литров воды. Только за последнюю неделю июня уровень воды снизился на 10 сантиметров.