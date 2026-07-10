Хижаки мігрують: великі акули та токсичні медузи можуть атакувати пляжі європейської країни

Зміна клімату нагріває океани Землі та змушує істот, які там живуть, змінювати свої звички. Експерти попереджають, що побічним ефектом цього може бути вторгнення великих білих акул на британські пляжі.

Небезпечні великі білі акули та медузи можуть з'явитися у водах Британії через потепління океану. Зміна клімату може призвести до переміщення дикої природи у пошуках кращих умов, що може призвести до масштабних змін у морському середовищі, пише Daily Star.

Джим Дейл, океанограф і засновник Британської метеорологічної служби, розповів про наслідки щодо зміни клімату.

"Ми неминуче побачимо вимирання і появу видів, яких раніше зазвичай не було. Зі зростанням температури моря різні види мігрують, щоб знайти бажану температуру води, а це означає, що такі тварини, як велика біла акула та кубомедуза, можуть потрапити до Великої Британії. Наприклад, тріска любить холодну воду, тому вона схильна дрейфувати далі на північ. Медузи люблять теплу воду, тому ми замінюємо тріску на медуз", — сказав він.

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Він додав, що існує загроза побачити не тільки акул.

Небезпечні акули Фото: Digital Storm/Shutterstock

"Загроза існує, оскільки наші океани та моря нагріваються. Це будуть не лише великі білі акули, а також молотоголові акули та інші. Все, що знаходиться в Середземному морі, все, що знаходиться на Канарських островах та навколо них, буде приваблюватися деякими харчами, які є в наших морях. Тож міграція цих видів, великих білих медуз і навіть кубомедуз, дедалі більше впливатиме на нас", — сказав він.

Минулого тижня Метеорологічна служба повідомила, що через нинішню спеку температура моря в деяких районах Британії підвищилася на чотири-п'ять градусів, ніж зазвичай.

Дейл вважає, що це може свідчити про чіткі ознаки впливу зміни клімату на життя по всій країні.

"Коли це починає впливати на сім'ї на відпочинку, і ви кажете своїм дітям, що не можна йти в море, або що не можна будувати піщані замки на піску, тому що, очевидно, море вдаряється об пляж, і все, що є в морі, потрапить на пляж, це вдаряє по вашому дому. Такі речі змінять наше мислення", — вважає він.

Нагадаємо, що нові шокуючі дані свідчать про різке зростання випадків контактів зі зміями в теплу погоду — це особливо тривожно в умовах екстремальної спеки, що насунулася на Європу.

Також рекордна спека позначилася на найбільшому озері Гарда в Італії. Температура в популярному курортному регіоні піднялася до 37 градусів Цельсія. Відтак, водойма за останні дні втратила мільярди літрів води. Тільки за останній тиждень червня рівень води знизився на 10 сантиметрів.