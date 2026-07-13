Что-то следит за ядерным арсеналом Америки: Пентагон рассекретил файлы об НЛО не просто так

После публикации новых документов Пентагона об НЛО появились слухи о том, что якобы публикация американскими военными материалов, касающихся важных ядерных объектов, отвлекает внимание от гораздо более ужасающей правды.

Так, недавно главное оборонное ведомство США официально рассекретило 40 новых досье об НЛО, содержащих информацию о взрывчатых веществах и датируемых 1940-ми годами. Однако эксперт опасается, что этот шаг является продуманным маневром, призванным скрыть ужасающую ядерную реальность, пишет Daily Star.

Среди недавно опубликованных документов есть брифинг высокого уровня, в котором подробно описывается конференция ученых национальной лаборатории — исторической базы для разработки атомных бомб. В документах описываются таинственные "зеленые огненные шары", замеченные вблизи сверхсекретного объекта, что вызвало серьезную тревогу в плане национальной безопасности.

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Комментируя этот брифинг, журналист-расследователь Росс Култарт заявил, что эта закономерность указывает на нечто гораздо более зловещее, чем случайные космические аномалии.

"Кто-то очень пристально занимается разведкой и наблюдением за ядерным оружием и ядерной энергетикой", — заявил он.

Культарт подчеркнул, что обнародованные записи свидетельствуют о крайне тревожной сосредоточенности на атомном арсенале Америки.

"Один из них находится над атомной электростанцией "Пантекс" в Амарилло, штат Техас. Это один из самых уязвимых ядерных объектов в Америке. Один из самых хорошо защищенных", — сказал он.

Рассекреченные документы об НЛО породили новую теорию Фото: Скриншот

В файле подробно описан инцидент 2015 года, когда местные СМИ и сотрудники службы безопасности заметили бесшумный ромбообразный аппарат прямо над охраняемым объектом. Согласно документам, аппарат завис абсолютно бесшумно, без видимого двигателя или средств передвижения.

"Он, по всей видимости, завис над одним из самых уязвимых объектов в Америке, и это вызвало чрезвычайно серьезную обеспокоенность по поводу безопасности", — считает журналист.

Хотя эти документы и доказывают, что Пентагон в тайне следил за странными угрозами почти 80 лет, они также свидетельствуют о том, что военных чиновников редко заставали врасплох.

"Они отнеслись к этому очень, очень серьёзно, и ещё в 1947 году это было совершенно очевидно. Следователи Пентагона из ВВС США ожидали этих наблюдений. Они почти могли предсказать, когда они произойдут", — предположил Росс.

Несмотря на огромный объем данных, эксперт по НЛО убежден, что общественность до сих пор не знает о подлинных, ужасающих масштабах этого явления.

Он утверждает, что рассекреченные файлы лишь поверхностно показывают, что на самом деле хранит правительство в своих хранилищах.

"Они явно знают гораздо больше, чем показывают, и на самом деле, я думаю, что нам показывают самые несенсационные видео из тех, на которых, как мне говорят, они на самом деле сидят", — сказал Култарт.

Напомним, что недавно появилась уже четвертая партия рассекреченных документов о неидентифицированных аномальных явлениях, или НЛО, которые публикуются в рамках продолжения инициативы администрации Трампа по обеспечению прозрачности.

Кроме того, ранее Пентагон уже обнародовал документы об НЛО, но тогда материалов было гораздо больше.