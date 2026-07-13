Щось стежить за ядерним арсеналом Америки: Пентагон розсекретив файли про НЛО не просто так

Після публікації нових документів Пентагону про НЛО з'явилися чутки, що нібито публікація американськими військовими, спрямовані на чутливі ядерні об'єкти, відвертають увагу від жахливішої правди.

Так нещодавно головне оборонне відомство США офіційно розсекретило 40 нових файлів про НЛО, що містять інформацію про вибухові речовини та датуються 1940-ми роками. Але експерт побоюється, що цей крок є продуманим маневром, щоб приховати жахливу ядерну реальність, пише Daily Star.

Серед нещодавно опублікованих документів є брифінг високого рівня, в якому детально описується конференція вчених національної лабораторії – історичної бази для розробки атомних бомб. У документах описуються таємничі "зелені вогняні кулі", помічені поблизу надчутливого об'єкта, що викликали серйозні тривоги національної безпеки.

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Коментуючи цей брифінг, журналіст-розслідувач Росс Култарт заявив, що ця закономірність вказує на щось набагато зловісніше, аніж випадкові космічні аномалії.

"Щось дуже пильно займається розвідкою та спостереженням за ядерною зброєю та ядерною енергетикою", — заявив він.

Култарт наголосив, що розкриті записи свідчать про вкрай тривожну зосередженість на атомному арсеналі Америки.

"Один з них знаходиться над атомною електростанцією "Пантекс" в Амарілло, штат Техас. Це один із найчутливіших ядерних об’єктів в Америці. Один із найкраще захищених", — сказав він.

Розсекречені документи про НЛО породили нову теорію Фото: Скріншот

У файлі детально описано інцидент 2015 року, коли місцеві ЗМІ та співробітники служби безпеки помітили безшумний ромбоподібний апарат прямо над охоронюваним об'єктом. Згідно з документами, об'єкт завис абсолютно безшумно, без видимого двигуна чи засобів руху.

"Він, очевидно завис над одним із найчутливіших об’єктів в Америці, і це викликало надзвичайно серйозне занепокоєння щодо безпеки", — вважає журналіст.

Хоча файли й доводять, що Пентагон таємно стежив за дивними загрозами майже 80 років, вони також свідчать про те, що військових чиновників рідко заставали зненацька.

"Вони поставилися до цього дуже, дуже серйозно, і ще в 1947 році це було цілком очевидно. Слідчі Пентагону з ВПС США очікували на ці спостереження. Вони майже могли передбачити, коли вони відбудуться", — припустив Росс.

Незважаючи на величезний обсяг даних, експерт з питань НЛО переконаний, що громадськість досі тримають подалі справжніх, жахливих масштабів цього явища.

Він стверджує, що розсекречені файли лише поверхнево показують, що насправді зберігає уряд у своїх сховищах.

"Вони явно знають набагато більше, ніж показують, і насправді, я думаю, що нам дають найменш сенсаційні відео того, на чому, як мені кажуть, вони насправді сидять", — сказав Култарт.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася вже четверта партія розсекречених документів про неідентифіковані аномальні явища, або НЛО, яку оприлюднюють, продовжуючи ініціативу адміністрації Трампа щодо забезпечення прозорості.

Також раніше Пентагон уже оприлюднював документи про НЛО, але тоді матеріалів було набагато більше.