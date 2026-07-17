Земля превратится в огненный шар: предсказание Стивена Хокинга о конце света подтвердили в NASA

Стивен Хокинг высказал ряд пугающих прогнозов относительно конца света, вызванного изменением климата, и НАСА поддержало утверждение физика, предупредив, что вымирание человечества может наступить гораздо раньше, чем мы думаем.

NASA подтвердило, что наша планета сталкивается с огромными экзистенциальными угрозами, именно так, как и предсказывал Стивен Хокинг, пишет издание Daily Star.

Известный физик сделал неутешительные прогнозы ещё в 2018 году, всего за две недели до своей смерти. В своей книге "В поисках новой Земли" Хокинг предупредил, что к 2600 году планета превратится в огромный огненный шар, если человечество не изменит свой подход.

Ранее, в 2016 году, он заявил BBC о катастрофе на Земле.

"Хотя вероятность катастрофы на планете Земля в конкретный год может быть довольно низкой, со временем она накапливается и становится почти неизбежной в ближайшие тысячу или 10 000 лет", — сказал физик.

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Он объяснял свой тревожный прогноз глобальным потеплением, изменением климата и парниковым эффектом как тремя основными факторами, угрожающими существованию Земли.

Апокалиптические предупреждения математика из Кембриджского университета вновь оказались в центре внимания, а космическое агентство подтвердило гипотезу Хокинга.

Хотя в NASA не назвали точной даты конца света, учёные предупредили, что наш "конец" может наступить раньше, гораздо раньше, чем ожидалось, если мы не будем контролировать использование ресурсов.

"Уже более 50 лет NASA изучает нашу родную планету, предоставляя информацию, которая приносит непосредственную пользу человечеству, и проводя наблюдения, которые можно осуществлять только из космоса и которые охватывают некоторые из областей, упомянутых Хокингом", — заявил представитель NASA

Как сообщает The Express, ленивцы могут исчезнуть к 2100 году, а Нью-Йорк может понести серьёзный ущерб от изменения климата уже к концу века. Кроме того, конец света может наступить гораздо раньше, чем прогнозировал Хокинг.

Поэтому НАСА активно участвует в программах профилактики, направленных на предотвращение катастрофических событий, которые могут означать конец цивилизации. Эти инициативы включают изучение потенциальных столкновений с астероидами, постоянные исследования изменения климата с целью смягчения его последствий, а также выделение ресурсов для наблюдения за Землёй.

Хокинг также назвал ядерную войну, искусственный интеллект и пандемии потенциальными экзистенциальными угрозами.

Напомним, что недавнее открытие показывает, что Стивен Хокинг был прав в отношении природы чёрных дыр и физики ранней Вселенной. В прошлом месяце физики с помощью детектора KM3NeT, расположенного на дне Средиземного моря, обнаружили нейтрино с самой высокой энергией из всех известных.

Кроме того, в обнародованных "файлах Эпштейна" упоминаются принц Эндрю, Дональд Трамп и даже Стивен Хокинг.