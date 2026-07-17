Земля перетвориться на вогняну кулю: передбачення Стівена Гокінга про кінець світу підтвердили у NASA

Стівен Гокінг зробив низку моторошних прогнозів щодо кінця світу, спричиненого зміною клімату, і NASA підтримало твердження фізика, попереджаючи, що вимирання людства може настати набагато раніше, ніж ми думаємо.

NASA підтвердило, що наша планета стикається з величезними екзистенційними загрозами, саме так, як і передбачав Стівен Гокінг, пише видання Daily Star.

Відомий фізик зробив невтішні прогнози ще у 2018 році, лише за два тижні до своєї смерті. У своїй книзі "У пошуках нової Землі" Гокінг попередив, що планета перетвориться на величезну вогняну кулю до 2600 року, якщо людство не змінить свій підхід.

Раніше, у 2016 році, він заявив BBC про катастрофу на Землі.

"Хоча ймовірність катастрофи на планеті Земля в певний рік може бути досить низькою, з часом вона накопичується і стає майже неминучою в наступні тисячу чи 10 000 років", — казав фізик.

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Він пояснював свій тривожний прогноз глобальним потеплінням, зміною клімату та парниковим ефектом як трьома основними винуватцями, що загрожують існуванню Землі.

Апокаліптичні попередження математика з Кембриджського університету знову опинилися в центрі уваги, а космічне агентство підтвердило гіпотезу Гокінга.

Хоча у NASA не назвали точної дати кінця світу, вчені попередили, що наш "кінець" може статися раніше, набагато раніше, ніж очікувалося, якщо ми не контролюватимемо використання ресурсів.

"Понад 50 років NASA вивчає нашу рідну планету, надаючи інформацію, яка безпосередньо приносить користь людству, та виконуючи спостереження, які можна зібрати лише в космосі та які охоплюють деякі з областей, згаданих Гокінгом", — заявив речник NASA

Як повідомляє The Express, лінивці можуть зникнути до 2100 року, а Нью-Йорк може зазнати серйозної шкоди від зміни клімату вже до кінця століття. Крім того, загибель світу може статися набагато раніше, аніж прогнозував Гокінг.

Тож NASA активно бере участь у програмах профілактики, спрямованих на запобігання катастрофічним подіям, які можуть означати кінець цивілізації. Ці ініціативи включають розслідування потенційних зіткнень з астероїдами та постійні дослідження зміни клімату для пом'якшення його наслідків та виділення ресурсів для спостереження за Землею.

Гокінг також визначив ядерну війну, штучний інтелект та пандемії як потенційні екзистенційні загрози.

Нагадаємо, що нещодавнє відкриття показує, що Стівен Гокінг мав рацію щодо природи чорних дір і фізики раннього Всесвіту. Минулого місяця фізики за допомогою детектора KM3NeT, розташованого на дні Середземного моря, виявили частинку нейтрино з найвищою енергією серед відомих.

Також у відкритих "файлах Епштайна" згадуються принц Ендрю, Дональд Трамп і навіть Стівен Гокінг.