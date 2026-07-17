"Я никогда не видела ничего подобного": енот-мутант тронул миллионы пользователей сети (видео)

Видео с уродливым енотом стало вирусным в сети после того, как животное, у которого, по всей видимости, есть какой-то генетический дефект, приспособилось к окружающему миру. Её стойкость поразила пользователей сети.

Енот по кличке Джимоти стал известен после того, как прохожие заметили, как он мчится по улицам. Животное с коротким хребтом и без хвоста заметили в тихом районе пригорода Сиэтла в штате Вашингтон, пишет издание Daily Star.

Странный енот в США

33-летняя Киана Холл рассказала, что заметила маленькое животное во время ночной прогулки со своим партнером. В подписи к видео с Джимоти в Instagram она рассказала об этом инциденте.

"В день нашей 13-й годовщины нас удостоил своим присутствием енот Джимоти с синдромом короткого позвоночника. Я была совершенно ошеломлена увиденным. Я просто никогда не видела ни одного подобного животного", — написала женщина.

Відео дня

Киана поняла, что это был енот — судя по характерным отметинам на мордочке, — но заподозрила, что животное страдает каким-то генетическим дефектом.

"Я просто надеюсь, что Джимоти будет и дальше жить своей жизнью свободно, и я надеюсь, что он будет здоров", — добавила она.

Видео, опубликованное в социальных сетях, стало вирусным, ведь, несмотря на короткий позвоночник, животное привыкло к жизни.

В то же время эксперты считают, что у малыша дела обстоят не так уж и плохо.

"Тот факт, что он дожил до такого возраста, говорит мне о том, что он справляется и адаптируется. Я была удивлена и, честно говоря, немного вдохновлена тем, что он такой стойкий", — сказала медицинский эксперт Марси Логсдон.

Напомним, что фотоловушка, установленная в лесу, запечатлела одного из самых незаметных млекопитающих Тихоокеанского Северо-Запада — кольцехвостого енота.

Кроме того, в американском городе Видор (штат Техас) сотрудники школы были шокированы тем, что случайно обнаружили необычного "пленника". Рядом с контейнерами они увидели полосатого, который застрял в одном из боксов и не мог выбраться из него.