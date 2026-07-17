"Я ніколи не бачила нічого подібного": єнот-мутант розчулив мільйони користувачів мережі (відео)

Відео з деформованим єнотом стало вірусним у мережі після того, як тварина, яка очевидно має якийсь генетичний дефект, адаптувалася до світу. Її стійкість вразила користувачів мереж.

Єнот на прізвисько Джимоті став відомим після того, як перехожі помітили, як він мчить вулицями. Тварину з коротким хребтом і без хвоста побачили у тихому районі передмістя Сіетла штату Вашингтон, пише видання Daily Star.

Дивний єнот у США

33-річна Кіана Холл розповіла, що побачила маленьку тваринку під час нічної прогулянки зі своїм партнером. Підписуючи відео з Джимоті в Instagram, вона розповіла по цей інцидент.

"На нашу 13-ту річницю ми були вшановані присутністю єнота Джимоті з синдромом короткого хребта. Я дуже розгубилася від побаченого. Я просто ніколи не бачила жодної іншої подібної тварини", — написала жінка.

Відео дня

Кіана зрозуміла, що тварина була єнотом за її культовими мітками на мордочці, але запідозрила, що істота страждає від якогось генетичного дефекту.

"Я просто сподіваюся, що Джимоті продовжить жити своїм життям вільно, і я сподіваюся, що він буде здоровим", — додала вона.

Відео, опубліковане в соціальних мережах, стало вірусним, адже незважаючи на короткий хребет тварина призвичаїлася до життя.

Натомість експерти вважають, що з малюком справи йдуть не так вже й погано.

"Те, що він дожив до цього віку, говорить мені про те, що він справляється та адаптується. Я був здивований і, чесно кажучи, трохи натхненний тим, що він такий стійкий", — сказала медичний експерт Марсі Логсдон.

Нагадаємо, що фотопастка, встановлена в лісі, зафіксувала одного з найнепомітніших ссавців Тихоокеанського Північного Заходу — кільцехвостого єнота.

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