Працівники школи врятували єнота, який опинився у біді: що сталося з пухнастим (фото)

В американському місті Відор (штат Техас) працівники школи були шоковані тим, що випадково виявили незвичного "полоненого". Поруч з контейнерами вони побачили смугастого, який застряг у одному з боксів і не міг вибратися з нього.

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Працівникам школи довелося визволяти єнота з кутовою шліфувальною машинкою, аби звільнити тварину, повідомляє WhatstheJam.

За словами робітників навчального закладу, зранку 23 липня вони помітили, що тваринка застрягла, висунувши голову з вузької щілини. Вони зробили кілька фото, на яких видно голову єнота, що стирчить з отвору в металевому баку, а напоїли твариною і почали думати, як врятувати єнота.

Чоловіки почали рятувати єнота Фото: Instagram Людям довелося розрізати контейнер Фото: Instagram

Після огляду стало ясно: щоб визволити тваринку, доведеться розрізати метал — голова єнота застрягла у надто вузькому проміжку.

"Зі спокійними руками та великими серцями наша команда негайно взялася до справи. Вони не лише обережно звільнили нашого волохатого пасажира, а й подбали, щоб він мав змогу попити води, поки тривав процес порятунку", — розповів один з чоловіків журналістам.

Єнота витягнули з полону Фото: Instagram Смугастого випустили на свободу Фото: Instagram

Потім керівництво закладу освіти подякували своїм працівникам за "доброту, терплячість і неабияку креативність". Водночас спасіння смугастого було ще одним звичайним днем із життя наших героїв за лаштунками".

"Дякуємо нашій неймовірній технічній команді за те, що вони перевершують очікування — не лише піклуючись про будівлі, а й про всіх істот, великих і малих!" — розповіли в місцевому відділі освіти.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція виявила єнота за дивним заняттям. Поліція штату Огайо у США несподівано натрапила в автомобілі на єнота, який намагався знищити докази злочинів своєї 55-річної власниці, яку звинуватили у торгівлі наркотиками.

Згодом стало відомо, як родина єнотів проникла на авіаційний завод. Родина єнотів вдерлася до заводу Airbus поблизу Монреаля в Канаді.