Наробили клопоту: родина єнотів проникла на авіаційний завод

Родина єнотів вдерлася до заводу Airbus поблизу Монреаля в Канаді. П'ятьох дитинчат помітили, коли їхня матір забиралася на шасі літака.

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Про це розповідає інформаційне агентство Reuters 30 травня з посиланням на джерела.

"Хлопець зіткнувся віч-на-віч з єнотом, сівши в літак", — розповів журналістам робітник заводу.

За словами іншого джерела, співробітники також виявили на території підприємства сечу тварин і покусані дроти.

Через родину єнотів літак помістили на карантин

Повідомляється, що дитинчат єнота разом із матір'ю вивезли в безпечне місце. Літак, на який пробралася тварина, помістили на карантин, щоб перевірити на наявність пошкоджень, які могли завдати хвостаті порушники. Для виконання цього завдання довелося відірвати від обов'язків працівників складальної лінії.

За словами журналістів, компанія підтвердила, що на одному з літаків знайшли єнотів, однак не повідомляла, чи призвели тварини до затримки виробництва та чи завдали якоїсь шкоди.

Речник компанії запевнив, що процес складання літака триває, а на заводі вжили всіх заходів для забезпечення безпеки та якості.

В Reuters зазначають, що інцидент стався на тлі проблем авіавиробника з ланцюгами постачання та намагань керівництва пришвидшити виробництво.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про єнота, який намагався приховати наркозлочини власниці. Поліція штату Огайо у США знайшла в автомобілі тварину з трубкою для вживання метамфетаміну в лапах.

Також Фокус розповідав про "дикого кота", що забіг до будинку людей та виявився зовсім іншим звіром.