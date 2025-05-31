Наделали хлопот: семья енотов проникла на авиационный завод

Семья енотов ворвалась на завод Airbus вблизи Монреаля в Канаде. Пятерых детенышей заметили, когда их мать забиралась на шасси самолета.

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Об этом рассказывает информационное агентство Reuters 30 мая со ссылкой на источники.

"Парень столкнулся лицом к лицу с енотом, сев в самолет", — рассказал журналистам рабочий завода.

По словам другого источника, сотрудники также обнаружили на территории предприятия мочу животных и покусанные провода.

Из-за семьи енотов самолет поместили на карантин

Сообщается, что детенышей енота вместе с матерью вывезли в безопасное место. Самолет, на который пробралось животное, поместили на карантин, чтобы проверить на наличие повреждений, которые могли нанести хвостатые нарушители. Для выполнения этой задачи пришлось оторвать от обязанностей работников сборочной линии.

По словам журналистов, компания подтвердила, что на одном из самолетов нашли енотов, однако не сообщала, привели ли животные к задержке производства и нанесли ли какой-то ущерб.

Представитель компании заверил, что процесс сборки самолета продолжается, а на заводе приняли все меры для обеспечения безопасности и качества.

В Reuters отмечают, что инцидент произошел на фоне проблем авиапроизводителя с цепочками поставок и попыток руководства ускорить производство.

Напомним, ранее Фокус писал о еноте, который пытался скрыть наркопреступления владелицы. Полиция штата Огайо в США нашла в автомобиле животное с трубкой для употребления метамфетамина в лапах.

Также Фокус рассказывал о "диком коте", который забежал в дом людей и оказался совсем другим зверем.