"Большой кот", случайно забежавший в дом к людям, оказался совсем другим зверем (фото)

Заместители шерифа округа Джефферсон в Колорадо, США, попытались выманить "дикого кота" из жилого дома с помощью лазерных указок, но животное на это почему-то не реагировало.

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Об этом говорится на официальной странице правоохранителей в Facebook.

Офис шерифа округа Джефферсон принял странный вызов: в одном из домов местных жителей попало некое животное, визуально напоминающее большого дикого кота. Незваный гость спрятался за телевизором в гостиной.

"Коты и собаки гонятся за лазерными указками, но это существо было не под впечатлением. Когда оно забралось в дом и спряталось за телевизором, наши сотрудники начали действовать нестандартно — попытались использовать зеленые лазеры, чтобы выманить его. Вердикт? Не заинтересован", — сообщили правоохранители.

Кот оказался другим животным

Такой метод обычно срабатывает с домашними котами, однако это была рысь! И она оказалась менее уязвимой к подобным развлечениям. В конце концов, зверь покинул помещение самостоятельно, воспользовавшись запасным входом, который специально оставили открытым.

Представители правоохранительных органов с юмором прокомментировали результат этой необычной спасательной операции: "Видимо, некоторых преступников просто не впечатляют наши высокотехнологичные трюки".

"Кот" оказался рысью Фото: Facebook

Они отметили, что подобные инциденты могут случаться в районах, граничащих с дикой природой. Полицейские призывают избегать прямого контакта с дикими кошками. Офис шерифа не сообщал о повреждении имущества или травмах в результате этого курьезного случая.

Напомним, ранее Фокус писал о Мариан Васкес Аларкон из города Коацакоалькос, которая подобрала на улице крошечного щенка, но он на самом деле оказался диким животным. Сначала женщина ничего не подозревала и воспитывала спасенного "щенка" вместе с другими своими собаками. Однако со временем ее начало настораживать странное поведение домашнего любимца.

Кроме того, большой кот, который гулял на юге Сан-Франциско (США), спровоцировал массовую панику среди местных жителей. Это произошло после предупреждения от местной полиции, которая ошибочно проинформировала граждан о горном льве, якобы зафиксированном камерами видеонаблюдения.