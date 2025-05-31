"Великий кіт", який випадково забіг у будинок до людей, виявився зовсім іншим звіром (фото)

Заступники шерифа округу Джефферсон у Колорадо, США, спробували виманити "дикого кота" з житлового будинку за допомогою лазерних указок, але тварина на це чомусь не реагувала.

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Про це йдеться на офіційній сторінці правоохоронців у Facebook.

Офіс шерифа округу Джефферсон прийняв дивний виклик: в одному з будинків місцевих мешканців потрапила якась тварина, що візуально нагадує великого дикого кота. Непроханий гість заховався за телевізором у вітальні.

"Коти та собаки женуться за лазерними указками, але ця істота була не під враженням. Коли вона забралася в будинок та сховалася за телевізором, наші співробітники почали діяти нестандартно — спробували використати зелені лазери, щоб виманити її. Вердикт? Не зацікавлена", — повідомили правоохоронці.

Кіт виявився іншою твариною

Такий метод зазвичай спрацьовує з домашніми котами, однак це була рись! І вона виявилася менш вразливою до подібних розваг. Врешті-решт, звір залишив приміщення самотужки, скориставшись запасним входом, який спеціально залишили відчиненим.

Представники правоохоронних органів з гумором прокоментували результат цієї незвичної рятувальної операції: "Мабуть, деяких злочинців просто не вражають наші високотехнологічні трюки".

"Кіт" виявився риссю Фото: Facebook

Вони зауважили, що подібні інциденти можуть траплятися в районах, що межують з дикою природою. Поліціянти закликають уникати прямого контакту з дикими кішками. Офіс шерифа не повідомляв про пошкодження майна чи травми в результаті цього курйозного випадку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Маріан Васкес Аларкон з міста Коацакоалькос, яка підібрала на вулиці крихітне цуценя, але воно насправді виявилося дикою твариною. Спочатку жінка нічого не підозрювала та виховувала врятоване "цуценя" разом з іншими своїми собаками. Однак з часом її почала насторожувати дивна поведінка домашнього улюбленця.

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