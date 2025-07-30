Работники школы спасли енота, который оказался в беде: что произошло с пушистым (фото)

В американском городе Уидор (штат Техас) работники школы были шокированы тем, что случайно обнаружили необычного "пленника". Рядом с контейнерами они увидели полосатого, который застрял в одном из боксов и не мог выбраться из него.

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Работникам школы пришлось вызволять енота с угловой шлифовальной машинкой, чтобы освободить животное, сообщает WhatstheJam.

По словам рабочих учебного заведения, утром 23 июля они заметили, что животное застряло, высунув голову из узкой щели. Они сделали несколько фото, на которых видно голову енота, торчащую из отверстия в металлическом баке, а напоили животным и начали думать, как спасти енота.

Мужчины начали спасать енота Фото: Instagram Людям пришлось разрезать контейнер Фото: Instagram

После осмотра стало ясно: чтобы вызволить животное, придется разрезать металл — голова енота застряла в слишком узком промежутке.

"Со спокойными руками и большими сердцами наша команда немедленно взялась за дело. Они не только осторожно освободили нашего мохнатого пассажира, но и позаботились, чтобы он имел возможность попить воды, пока шел процесс спасения", — рассказал один из мужчин журналистам.

Енота вытащили из плена Фото: Instagram Полосатого выпустили на свободу Фото: Instagram

Затем руководство учебного заведения поблагодарили своих работников за "доброту, терпеливость и большую креативность". В то же время спасение полосатого было еще одним обычным днем из жизни наших героев за кулисами".

"Спасибо нашей невероятной технической команде за то, что они превосходят ожидания — не только заботясь о зданиях, но и обо всех существах, больших и малых!" — рассказали в местном отделе образования.

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