Находки более чем двухтысячелетней давности: мужчина на огороде откопал клад времен Римской империи

Мужчина из графства Бакингемшир в Великобритании обнаружил настоящий клад римской эпохи. Речь идет о довольно редкой находке.

Адам Маклелланд откопал на поле клад римской эпохи, которому почти 2 тысячи лет, сообщает BBC.

По информации источника издания, историческая находка была обнаружена с помощью металлоискателя на поле с разрешения владельца земельного участка.

В Великобритании обнаружены артефакты возрастом почти 2 тысячи лет Фото: Скриншот

Кроме того, мужчина обнаружил несколько важных артефактов, в частности, две бронзовые накладки, украшенные эмалью, стеклянную игровую фишку, костяной игральный кубик и фрагменты бронзового погремушки. Эксперты утверждают, что именно эти предметы использовались во время римских религиозных церемоний. В Британии их было найдено очень мало.

Британец с металлоискателем обнаружил 2-тысячелетний клад римской эпохи Фото: Скриншот

Стало известно, что частный донор предложил оплатить стоимость реставрационных работ, которые представляли собой трудоемкий и дорогостоящий процесс.

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Представитель совета Бакингемшира Питер Бразьер поблагодарил мужчину, обнаружившего клад, а также владельца земельного участка. Кроме того, чиновник сообщил, что к исследованию были привлечены археологи из Оксфорда.

"Это редкая и увлекательная находка, и археологическая команда с радостью присоединилась к работе по надлежащей раскопке останков", — сказал он.

Найденные впервые артефакты будут представлены широкой публике в ходе фестиваля археологии в музее Discover Bucks в Эйлсбери.

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