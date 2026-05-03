"Просто катастрофа": покупка старого дома обернулась для людей бедой (фото)

Пара из Великобритании решила отремонтировать старый дом, руководствуясь советами с YouTube и TikTok. Через десять месяцев они потратили более 30 тысяч фунтов, а живут в доме без плиты, с дыркой в стене и водой, просачивающейся под пол.

31-летняя Дру Файви и ее жених Джейк Бернем, которому 34, купили коттедж 1930-х годов в Слейтвейте (Великобритания) в мае прошлого года. Дру влюбилась в дом с первого взгляда, поэтому подписала соглашение еще до того, как Джейк успел его посмотреть. Тогда парочка заплатила 280 тысяч фунтов стерлингов, а теперь они жалеют. Что не так с этим помещением, — читайте в материале Фокуса.

История дома

Бывшая жительница прожила в этом доме всю свою жизнь — вплоть до смерти в столетнем возрасте. За это время она почти ничего там не трогала. Пара сразу понимала, что впереди у них серьезная работа, но насколько именно даже не представляли.

Відео дня

Дом был в ужасном состоянии Фото: SWNS

Вдохновившись видео в Instagram и TikTok, где ремонты показывают в формате "до/после" длительностью 30 секунд, они решили справиться сами. Без опыта. Джейк, по словам Дру, до переезда даже гвоздь в стену не мог забить.

Ремонт в разгаре

Десять месяцев спустя картина другая: бюджет исчерпан полностью, а дом до сих пор не готов — это наполовину жилье, а наполовину стройплощадка. В кухне нет ни плиты, ни духовки уже четыре месяца — готовят они исключительно в аэрофритюрнице. Посуду моют в ванной на втором этаже. Часть зимы провели без отопления и ходили мыться к друзьям. В стене их дома светится дыра на месте выломанного камина. Под полом — вода неизвестного происхождения, которую откачивают насосом.

"Это просто катастрофа"

"Это просто катастрофа за катастрофой, — говорит Дру, которая работает в рекрутинге, — Диван с красивыми подушками стоит рядом с наполовину выломанным камином. Соцсети всегда показывают все гораздо проще, чем есть на самом деле".

Пара пожалела о своем решении Фото: SWNS

Они уже заменили все окна, снесли стену между кухней и гостиной, выломали камин. По оценке Дру, это где-то на половину пути. Деньги пошли на наемных мастеров для более сложных работ, в частности оштукатуривания, и на новую кухню.

Пара ведет TikTok-блог под ником that_reno_place — у них почти 15 тысяч подписчиков, которые наблюдают за ремонтом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Назарий, который называет себя амбассадором Гуцульского края, нашел высоко в горах усадьбу 90-летней бабушки Марии Гирковой, которая живет в приселке Перениз, что вблизи Яремче.

Алина с Днепропетровщины купила сельский дом неподалеку от Кривого Рога и провела экскурсию, показав как преимущества, так и недостатки своего дома.

Учительница математики, которую зовут Эльмира, решилась приобрести старый дом в селе и начать там новую жизнь. Ее семья самостоятельно делает ремонт и делится с подписчиками ценными советами.