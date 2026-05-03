"Просто катастрофа": купівля старого будинку обернулась для людей бідою (фото)

Пара з Великої Британії вирішила відремонтувати старий будинок, керуючись порадами з YouTube та TikTok. Через десять місяців вони витратили понад 30 тисяч фунтів, а живуть у будинку без плити, із діркою в стіні та водою, що просочується під підлогу.

31-річна Дру Файві та її наречений Джейк Бернем, якому 34, купили котедж 1930-х років у Слейтвейті (Велика Британія) у травні торік. Дру закохалась у будинок із першого погляду, тож підписала угоду ще до того, як Джейк встиг його подивитися. Тоді парочка заплатила 280 тисяч фунтів стерлінгів, а тепер вони шкодують. Що не так з цим помешканням, – читайте у матеріалі Фокусу.

Історія будинку

Колишня мешканка прожила в цьому будинку все своє життя – аж до смерті у столітньому віці. За цей час вона майже нічого там не чіпала. Пара одразу розуміла, що попереду в них серйозна робота, але наскільки саме навіть не уявляли.

Будинок був у жахливому стані Фото: SWNS

Надихнувшись відео в Instagram і TikTok, де ремонти показують у форматі "до/після" тривалістю 30 секунд, вони вирішили впоратися самі. Без досвіду. Джейк, за словами Дру, до переїзду навіть цвяха в стіну не міг забити.

Ремонт у розпалі

Десять місяців по тому картина інша: бюджет вичерпано повністю, а будинок досі не готовий – це наполовину житло, а наполовину будмайданчик. У кухні немає ні плити, ні духовки вже чотири місяці – готують вони виключно в аерофритюрниці. Посуд миють у ванній на другому поверсі. Частину зими провели без опалення й ходили митися до друзів. У стіні їхньої оселі світиться дірка на місці виламаного каміна. Під підлогою – вода невідомого походження, яку відкачують насосом.

"Це просто катастрофа"

"Це просто катастрофа за катастрофою, – каже Дру, яка працює в рекрутингу. – Диван із гарними подушками стоїть поруч із наполовину виламаним каміном. Соцмережі завжди показують усе набагато простішим, ніж є насправді".

Пара пошкодувала про своє рішення Фото: SWNS

Вони уже замінили всі вікна, знесли стіну між кухнею та вітальнею, виламали камін. За оцінкою Дру, це десь на половина шляху. Гроші пішли на найманих майстрів для складніших робіт, зокрема штукатурення, та на нову кухню.

Пара веде TikTok-блог під ніком that_reno_place – у них майже 15 тисяч підписників, які спостерігають за ремонтом.

