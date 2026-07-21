Знахідки віком у понад дві тисячі років: чоловік на городі викопав скарб часів Римської імперії

Чоловік в графстві Бакінгемшир у Великій Британії знайшов справжній у скарб часів римської доби. Мова йде про досить рідкісну річ.

Адам Маклелланд викопав на полі скарб римської доби, якому майже 2 тисячі років, пише видання BBC.

За інформацією джерела видання, історичну знахідку знайшли за допомогою металошукача на полі з дозволу власника земельної ділянки.

Артефакти віком майже 2 тисячі років знайшли у Британії Фото: Скріншот

Крім того чоловік натрапив на кілька важливих артефактів, зокрема, дві бронзові накладки, оздоблені емаллю, скляна ігрова фішка, кістяна гральна кістка та фрагменти бронзового брязкальця. Експерти сверджують, що саме ці речі використовували під час римських релігійних церемоній. В Британії їх було знайдено дуже мало.

Британець із металошукачем знайшов 2-тисячолітній скарб римської доби Фото: Скріншот

Стало відомо, що приватний донор зголосився оплатити вартість робіт з реставрації, що було трудомістким і дорогим процесом.

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Представник ради Бакінгемшира Пітер Бразьєр подякував чоловікові, який знайшов скарб, а також власнику земельної ділянки. Також чиновник повідомив, що до дослідження були залучені археологи з Оксфорда.

"Це рідкісна та захоплива знахідка, і археологічна команда ради безпосередньо долучилася до забезпечення належного розкопування останків", — сказав він.

Вперше знайдені артефакти будуть показані широкій публіці під час фестивалю археології в музеї Discover Bucks в Ейлсбері.

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