Військова історія, Едісон і Мадонна: що приховує корабель-привид у болотах (фото, відео)

Один з дослідників покинутих локаціях виявив посеред болотистої місцевості старий корабель. Користувачі в мережі впізнали, що це був легендарний пароход, який перетворився на "корабель-привид" після його незвичної історії.

Автор посту каже, що дізнався про це судно, тому вирішив перевірити, що це за корабель і чи зможуть його допомогти впізнати його. Світлину з покинутим плавзасобом користувач розмістив у Reddit.

"Корабель-привид у Кентукі", — підписав свою світлину юзер r/Whimsical_Ruins.

Користувачі платформи відразу розпізнали судно та вважають, що це відомий корабель USS Sachem. Судно зійшло на воду вперше 1901 року як розкішна яхта Celt, його замовив нью-йоркський мільйонер для спостереження за регатами поблизу Лонг-Айленда.

Рештки судна іржавіють посеред боліт Кентукі Фото: Reddit

Після зміни власника яхту перейменували на USS Sachem. Під час Першої світової війни судно реквізували ВМС США й перетворили на патрульний корабель USS Sachem. Воно патрулювало узбережжя та певний час служило плавучою лабораторією Томаса Едісона.

Відео дня

Після війни його повернули цивільним власникам. У міжвоєнний період корабель встиг побувати і контрабандистським судном, і чартерним риболовецьким човном. Після Перл-Гарбора його знову мобілізували під назвою USS Phenakite для протичовнової служби.

Судно брало участь в Двох світових війнах Фото: З відкритих джерел

Як і раніше, бойових зіткнень він не зазнав. Після Другої світової війни судно списали, але згодом воно стало екскурсійним кораблем компанії Circle Line в Нью-Йорку. Понад три десятиліття воно перевозило туристів навколо Мангеттена.

У 1977 році його остаточно вивели з експлуатації. На початку 1980-х новий власник відновив корабель і здійснив тривалу подорож внутрішніми водними шляхами до Кентуккі. Виявилося, що на борту цього судна були зірки світового значення, зокрема співачка Мадонна.

Проте завершити реставрацію він не зміг через брак коштів, а плавзасіб знову опинилося покинутим. Лише в 2009 році його випадково виявили каякери, і історія корабля знову привернула увагу громадськості. Попри спроби зберегти пам’ятку, корпус і досі іржавіє на мілині в одному з боліт Кентукі.

Раніше Фокус розповідав про таємницю появи корабля-привида на узбережжі. Власник судна "Міс Монті", яке знайшли покинутим на пляжі Флориди, США, розповів про технічну несправність, що змусила його залишити корабель напризволяще.

Згодом стало відомо, що лайнер кинули напризволяще поруч із райським островом. На кораблі були оглядовий майданчик, бібліотека, лекційний зал і басейн.