Приплив без екіпажу: розкрито таємницю появи на узбережжі загадкового корабля-привида (фото)

Власник судна "Міс Монті", яке знайшли покинутим на пляжі Флориди, США, розповів про технічну несправність, що змусила його залишити корабель напризволяще.

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Про це повідомляє таблоїд Daily Mail.

Походження загадкового судна для вилову креветок, виявленого без екіпажу на узбережжі між містами Джексонвілл та Орландо у штаті Флорида, більше не є таємницею.

"Я був змушений покинути судно через несправність електропроводки, що унеможливила підняття якоря", — пояснив Корі Томас, власник "Міс Монті".

Корабель-привид

Корабель помітили на пляжі ввечері неділі, 13 квітня. Поліція, яка прибула за викликом, не знайшла жодних слідів присутності людей на борту. Новина про "корабель-привид" миттєво поширилася соціальними мережами, привертаючи численних відвідувачів, які приходили його сфотографувати.

Корабель помітили на пляжі ввечері неділі, 13 квітня Фото: Flagler Beach Fire Department

За словами Томаса, проблеми з "Міс Монті" почалися ще 11 квітня. "Інші рибалки намагалися допомогти, але врешті-решт довелося звернутися до берегової охорони", — розповів він.

Рятувальники, оцінивши ситуацію, ухвалили непросте рішення: "Буксирування судна занадто небезпечне, власнику доведеться його покинути".

Судно потрібно прибрати

Попри спроби Томаса з колегами повернутися до "Міс Монті", їхні зусилля виявилися марними. Зрештою, хвилі винесли судно без видимих пошкоджень на берег. "Тепер берегова охорона вимагає, щоб я сам прибрав судно з пляжу", — поділився рибалка. Для розв'язання проблеми Томас розпочав збір коштів онлайн, сподіваючись зібрати необхідні 11 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про легендарний круїзний лайнер Queen Mary, що здійснив своє перше плавання з Саутгемптона (Англія) у 1936 році, отримав славу одного з наймістичніших кораблів світу. Нині він виконує роль готелю на воді та пропонує гостям регулярні екскурсії, серед яких і популярні "нічні полювання на привидів". Чимало відвідувачів розповідають про моторошні місця на борту, де їм довелося стикнутися з привидами.

Тим часом у мережі стрімко набирає популярності відео туриста з круїзного лайнера, який показав, наскільки лячною буває ніч у відкритому океані.