Приплыл без экипажа: раскрыта тайна появления на побережье загадочного корабля-призрака (фото)

Владелец судна "Мисс Монти", которое нашли брошенным на пляже Флориды, США, рассказал о технической неисправности, которая заставила его оставить корабль на произвол судьбы.

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Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Происхождение загадочного судна для вылова креветок, обнаруженного без экипажа на побережье между городами Джексонвилл и Орландо в штате Флорида, больше не является тайной.

"Я был вынужден покинуть судно из-за неисправности электропроводки, что сделало невозможным поднятие якоря", — пояснил Кори Томас, владелец "Мисс Монти".

Призрачный корабль

Корабль заметили на пляже вечером воскресенья, 13 апреля. Полиция, прибывшая по вызову, не нашла никаких следов присутствия людей на борту. Новость о "корабле-призраке" мгновенно распространилась по социальным сетям, привлекая многочисленных посетителей, которые приходили его сфотографировать.

Корабль заметили на пляже вечером воскресенья, 13 апреля Фото: Flagler Beach Fire Department

По словам Томаса, проблемы с "Мисс Монти" начались еще 11 апреля. "Другие рыбаки пытались помочь, но в конце концов пришлось обратиться к береговой охране", — рассказал он.

Спасатели, оценив ситуацию, приняли непростое решение: "Буксировка судна слишком опасна, владельцу придется его покинуть".

Судно нужно убрать

Несмотря на попытки Томаса с коллегами вернуться к "Мисс Монти", их усилия оказались тщетными. В конце концов, волны вынесли судно без видимых повреждений на берег. "Теперь береговая охрана требует, чтобы я сам убрал судно с пляжа", — поделился рыбак. Для решения проблемы Томас начал сбор средств онлайн, надеясь собрать необходимые 11 тысяч долларов.

Напомним, ранее Фокус писал о легендарном круизном лайнере Queen Mary, совершившем свое первое плавание из Саутгемптона (Англия) в 1936 году, получившем славу одного из самых мистических кораблей мира. Сейчас он выполняет роль отеля на воде и предлагает гостям регулярные экскурсии, среди которых и популярные "ночные охоты на привидений". Многие посетители рассказывают о жутких местах на борту, где им пришлось столкнуться с привидениями.

Тем временем в сети стремительно набирает популярность видео туриста с круизного лайнера, который показал, насколько пугающей бывает ночь в открытом океане.