Обвинила собственного мужа: известную инфлюенсершу жестоко убили после опубликованного признания

В американском городе Коллинсвилл, расположенном в штате Оклахома, произошла ужасная трагедия. 43-летнюю известную инфлюенсершу в TikTok Сару Гилсон застрелили после того, как она опубликовала видео, в котором выдвинула серьезные обвинения в адрес собственного мужа.

Как сообщили в полиции Оклахомы, женщину нашли мертвой в её доме в Коллинсвилле через две недели после того, как она опубликовала видео в сети. У неё остались двое детей — мальчик и девочка. К сожалению, её сын-подросток, вероятно, присутствовал при убийстве своей матери, пишет Bild.

Ее сын позвонил по номеру экстренной помощи

23 июля мальчик позвонил в службу 911 из дома своих соседей. По данным New York Post, во время первого звонка слышался женский крик, а затем выстрел. Затем мальчик сказал, что кому-то нужно срочно приехать к ним домой.

В США застрелили известную инфлюенсершу из TikTok Фото: Скриншот

Когда полицейские прибыли в дом семьи, Сара Гилсон уже была мертва. По данным газеты, ей выстрелили в голову. Рядом с ней лежал также мёртвый её муж, 48-летний Иеремия "Шон" Д. Считается, что он сначала убил её, а затем себя.

Відео дня

Правоохранители считают, что мотивом послужила месть. Ведь инфлюенсерша, которая регулярно рассказывала тысячам пользователей TikTok о своей жизни, а затем публично выдвинула серьезные обвинения в адрес своего мужа. В видео, которое уже посмотрели более 22 миллионов раз, она сделала шокирующее признание.

"Я узнала, что мой будущий бывший муж — педофил. 15-летняя девушка из баскетбольной команды, которую тренировал Шон Д., обвинила его в многочисленных сексуальных домогательствах", — заявила она.

Инфлюенсершу из TikTok нашли мертвой Фото: Скриншот

По данным правоохранительных органов, Сара Гилсон явилась в суд в начале июля, чтобы получить запретительный ордер в отношении 48-летнего мужчины. Согласно ордеру, он должен был держаться от неё на расстоянии не менее 91,44 метра.

Как позже рассказал газете New York Post её бывший муж и отец двоих её детей, Лайл Ландерс, отношения между звездой социальных сетей и её предполагаемым убийцей на протяжении многих лет сопровождались насилием.

"Он всегда представлял для неё риск. Он контролировал её, и она, казалось, не могла сбежать", — сказал Ландерс.

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