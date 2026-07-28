Звинуватила власного чоловіка: відому інфлюенсерку жорстоко вбили після опублікованого зізнання

В американському місті Коллінсвілл, що у штаті Оклахома, сталася моторошна трагедія. 43-річну відому інфлюенсерку у TikTok Сару Гілсон застрелили після того, як вона опублікувала відео, де вона висунула серйозні звинувачення проти власного чоловіка.

Як повідомили у поліції Оклахоми, жінку знайшли мертвою у її будинку в Коллінсвіллі через два тижні після того, як вона опублікувала відео у мережі. У неї залишилося двоє дітей, хлопчик і дівчинка. На жаль, її син-підліток, ймовірно, був присутній під час вбивства його матері, пише Bild.

Її син зателефонував за номером екстреної допомоги

Хлопчик 23 липня зателефонував до 911 з будинку своїх сусідів. За даними New York Post, під час першого дзвінка було чути жіночий крик, а потім постріл. Потім хлопець сказав, що комусь потрібно швидко приїхати до них додому.

У США застрелили відому TikTok-інфлюенсерку Фото: Скріншот

Коли офіцери прибули до будинку родини, Сара Гілсон вже була мертвою. За даними газети, їй вистрілили в голову. Поруч з нею лежав також мертвий її чоловік, 48-річний Єремія "Шон" Д. Вважається, що він спочатку вбив її, а потім себе.

Відео дня

Правоохоронці вважають, що мотив — помста. Адже інфлюенсерка, яка регулярно розповідала тисячам користувачів TikTok про своє життя, а потім публічно висунула серйозні звинувачення проти свого чоловіка. У відео, яке вже переглянули понад 22 мільйони разів, вона зробила шокуюче зізнання.

"Я дізналася, що мій майбутній колишній чоловік — педофіл. 15-річна дівчина з баскетбольної команди, яку тренував Шон Д., звинуватила його у численних сексуальних домаганнях, — заявила вона.

Інфлюенсерку TikTok знайшли мертвою Фото: Скріншот

За даними правоохоронців, Сара Гілсон з'явилася до суду на початку липня, щоб отримати заборонний ордер для 48-річного чоловіка. Згідно з ордером, він мав триматися від неї на відстані щонайменше 91,44 метрів.

Як пізніше розповів New York Post її колишній чоловік і батько двох її дітей, Лайл Ландерс, стосунки між зіркою соціальних мереж та її ймовірним убивцею роками характеризувалися насильством.

"Він завжди був для неї ризиком. Він контролював її, і вона, здавалося, не могла втекти", — сказав Ландерс.

Нагадаємо, що голлівудського актора Джеймса Генді, зірку фільмів "Топ Ґан: Меверік" та "Джуманджі", знайшли з ножовими пораненнями після моторошного дзвінка, що надійшов у поліцію Лос-Анджелеса. Йому було 81.

Також ізраїльтянка Дана Іден, авторка і продюсер ізраїльського шпигунського серіалу "Тегеран", померла раптово, її тіло було виявлено братом у номері готелю Gatsby в Афінах, недалеко від Акрополя.