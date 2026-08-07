Забытый гигант Робби Уильямса: 18-метровый робот в заброшенном поместье звезды пугает соседей (фото)

На территории заброшенного поместья Робби Уильямса в сельской местности Великобритании заметили гигантского робота, который "бродит" по окрестностям и наводит ужас на местных жителей.

Известная во всем мире британская поп-звезда покинула свои роскошные апартаменты с семью звездами в Комптоне-Бассетти, но оставила после себя грандиозное "напоминание" в виде робота высотой более 18 метров. Люди часто натыкаются на него в лесу вокруг поместья, где он наводит на местных страх. Об этом сообщает издание The New York Post.

Одна из жительниц села поделилась с журналистами историей о своей жуткой встрече с гигантом. Она утверждает, что расположение робота вдоль дороги создает впечатление, будто он материализуется из воздуха, как в кино, и это не может не пугать.

"Это такое идеальное место, ведь оно как будто появляется из ниоткуда, а потом, когда проезжаешь мимо него, как будто исчезает в зелени", — рассказала женщина.

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Люди натыкаются на гигантского робота возле поместья Робби Уильямса

У этого гиганта даже есть прозвище — Ом. У него — грандиозная звездная история: в свое время Ом был главной достопримечательностью концертной сцены стоимостью 20 миллионов долларов, построенной для британской бой-группы Take That, фронтменом которой был Уильямс. Огромная фигура дебютировала во время грандиозного мирового турне артиста в 2011 году, но теперь, похоже, оказалась ненужной артисту.

Робби Уильямс в свое время называл особняк в сельской местности Великобритании своим домом. Однако впоследствии он продал его и теперь большую часть времени проводит во Флориде, где, как утверждают СМИ, он недавно приобрел роскошную усадьбу на берегу моря в Корал-Гейблс стоимостью примерно 40 миллионов долларов.

Гигантский робот на концерте Take That в Великобритании в 2011 году

Теперь Ом стал местной легендой. На него обязательно обращают внимание все, кто проезжает или проходит мимо, а для тех, кто не знает этого произведения, оно становится настоящей неожиданностью, на которую никто не рассчитывает наткнуться, посещая сельскую глубинку.

Напомним, что в 2025 году Робби Уильямс рассказал газете The Mirror, что у него диагностировали средневековую болезнь.

Ранее в интервью Daily Star Робби Уильямс утверждал, что его преследуют инопланетяне.