У Робби Уильямса диагностировали средневековую болезнь

51-летний британский певец Робби Уильямс откровенно рассказал о том, что его год начался нелегко из-за борьбы с депрессией и цинги.

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Об этом он рассказал в недавнем интервью The Mirror.

По словам артиста, в начале 2025 года у него были ментальные проблемы.

"Год начался с некоторого плохого психического здоровья, которого у меня не было очень, очень долго. Мне было грустно, я был встревожен", – признался он.

Робби обнаружил, что его депрессия, которую ему диагностировали в 20 лет, неожиданно вернулась:

"Прошло около 10 лет… Я думал, что я на другом конце дуги. Я думал, что это конец моей истории, и что я просто пойду в эту чудесную страну чудес. Поэтому ее возвращение было просто сбивающим с толку".

Уильямс также рассказал, что у него диагностировали цингу после приема средств для подавления аппетита. Хотя он не назвал, какой именно препарат принимал, но рассказал, что в октябре 2023 года употреблял "что-то вроде Ozempic".

"Я перестал есть и не получал питательных веществ. У меня обнаружили цингу. Болезнь пиратов XVII века", — сказал исполнитель. Вместе с тем он был очень доволен тем, что его лишний вес ушел.

Артист также рассказал, что у его близких есть несколько серьезных заболеваний. Например, у родителей певца диагностировали деменцию и болезнь Паркинсона, а у его – тещи рак шейки матки.

Он похвалил свою жену Айду Филд, родившую ему четырех детей, за то, что она была рядом с ним в самые трудные моменты.

"Мы единое целое… и через многое нужно пройти… нужно быть терпеливым, любить себя и любить тех, кто переживает то, что переживает", – заявил артист.

Артист со своей женой Айдой Филд

Обращаясь к своему прошлому, Уильямс добавил:

"Самое главное – быть в порядке и не вызывать хаос в моей или чьей-либо еще жизни, как я делал в 90-х и начале нулевых. И если с тобой все в порядке, то ты можешь атаковать все, что встречается на твоем пути".

В начале года Робби признавался, что его жизнь изменилась после рождения детей.

"У меня есть прочные основы, где был только хаос, и этот маленький поросенок, который построил дом из соломы. Этот маленький поросенок теперь построил дом из бетона, и он стоит на месте. И дом не защищен от ветров и штормов, но он все еще стоит. Вот в чем разница".

На фоне проблем со здоровьем певец планирует тур в 2025 году и готовится к выходу своего биографического фильма "Лучший человек" в 2024 году. Предстоящий тур Уильямса стартует 31 мая в Эдинбурге, Шотландия. Он сделает остановки в Лондоне, Амстердаме, Париже, Вене и других городах.

Робби Уильямс готовится к туру, несмотря на проблемы со здоровьем

Что такое цинга, и почему она так опасна?

Цинга – болезнь, вызываемая недостатком витамина C, который приводит к нарушению синтеза коллагена, вследствие чего соединительная ткань теряет свою прочность. Ранние симптомы дефицита включают слабость, утомляемость и боль в руках и ногах . Без лечения может возникнуть снижение количества эритроцитов, заболевание десен, изменение волос и кровотечение из кожи. По мере ухудшения цинги может наблюдаться плохое заживление ран, изменения личности и, наконец, смерть от инфекции или кровотечения.

Ранее цингу называли "болезнью пиратов" или болезнью моряков", поскольку именно люди, проводившие в океане месяцы, были ограничены в рационе. Такие продукты, как корабельные галеты, солонина, свинина, сыр и рыба, были обычной пищей, которую брали в длительные плавания. В этой довольно ограниченной диете отсутствовал один важный компонент — витамин С.

У моряков наблюдалось опухание суставов, выпадали зубы, а в тяжелых случаях появлялись навязчивые идеи, которые известны как "калентура". Калентура была своего рода бредом, в котором моряки внезапно начинали верить, что море вокруг них на самом деле было холмистыми холмами. Они сходили с корабля, и их уносило волнами.

Если ее не лечить, цинга может в конечном итоге привести к смерти. В XVIII веке от цинги погибло больше моряков, чем в бою.

Ранее Фокус писал, почему критики в восторге от нового байопика о Робби Уильямсе.