У Роббі Вільямса діагностували середньовічну хворобу

51-річний британський співак Роббі Вільямс відверто розповів про те, що його рік розпочався нелегко через боротьбу з депресією і цингою.

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Про це він розповів у недавньому інтерв'ю The Mirror.

За словами артиста, на початку 2025 року в нього були ментальні проблеми.

"Рік почався з деякого поганого психічного здоров'я, якого в мене не було дуже, дуже довго. Мені було сумно, я був стривожений", – зізнався він.

Роббі виявив, що його депресія, яку йому діагностували у 20 років, несподівано повернулася:

"Минуло близько 10 років… Я думав, що я на іншому кінці дуги. Я думав, що це кінець моєї історії, і що я просто піду в цю чудову країну чудес. Тому її повернення було просто спантеличеним".

Вільямс також розповів, що в нього діагностували цингу після приймання засобів для придушення апетиту. Хоча він не назвав, який саме препарат приймав, але розповів, що в жовтні 2023 року вживав "щось на кшталт Ozempic".

"Я перестав їсти і не отримував поживних речовин. У мене виявили цингу. Хвороба піратів XVII століття", – сказав виконавець. Водночас він був дуже задоволений тим, що його зайва вага пішла.

Артист також розповів, що у його близьких є кілька серйозних захворювань. Наприклад, у батьків співака діагностували деменцію та хворобу Паркінсона, а в його тещі – рак шийки матки.

Він похвалив свою дружину Айду Філд, яка народила йому чотирьох дітей, за те, що вона була поруч із ним у найважчі моменти.

"Ми єдине ціле… і через багато що потрібно пройти… потрібно бути терплячим, любити себе і любити тих, хто переживає те, що переживає", – заявив артист.

Артист зі своєю дружиною Айдою Філд

Звертаючись до свого минулого, Вільямс додав:

"Найголовніше – бути в порядку і не спричиняти хаос у моєму або чиємусь ще житті, як я робив у 90-х і на початку нульових. І якщо з тобою все гаразд, то ти можеш атакувати все, що зустрічається на твоєму шляху".

На початку року Роббі зізнавався, що його життя змінилося після народження дітей.

"У мене є міцні основи, де був тільки хаос, і це маленьке порося, яке побудувало будинок із соломи. Це маленьке порося тепер побудувало будинок із бетону, і він стоїть на місці. І будинок не захищений від вітрів і штормів, але він усе ще стоїть. Ось у чому різниця".

На тлі проблем зі здоров'ям співак планує тур 2025 року і готується до виходу свого біографічного фільму "Найкраща людина" 2024 року. Майбутній тур Вільямса стартує 31 травня в Единбурзі, Шотландія. Він зробить зупинки в Лондоні, Амстердамі, Парижі, Відні та інших містах.

Роббі Вільямс готується до туру, незважаючи на проблеми зі здоров'ям

Що таке цинга, і чому вона така небезпечна?

Цинга – хвороба, спричинена нестачею вітаміну C, що призводить до порушення синтезу колагену, внаслідок чого сполучна тканина втрачає свою міцність. Ранні симптоми дефіциту включають слабкість, стомлюваність і біль у руках і ногах. Без лікування може виникнути зниження кількості еритроцитів, захворювання ясен, зміна волосся і кровотеча зі шкіри. У міру погіршення цинги може спостерігатися погане загоєння ран, зміни особистості і, нарешті, смерть від інфекції або кровотечі.

Раніше цингу називали "хворобою піратів" або хворобою моряків", оскільки саме люди, які проводили в океані місяці, були обмежені в раціоні. Такі продукти, як корабельні галети, солонина, свинина, сир і риба, були звичайною їжею, яку брали в тривалі плавання. У цій досить обмеженій дієті був відсутній один важливий компонент – вітамін С.

У моряків спостерігалося набрякання суглобів, випадали зуби, а у важких випадках з'являлися нав'язливі ідеї, які відомі як "калентура". Калентура була свого роду маренням, у якому моряки раптово починали вірити, що море навколо них насправді було горбистими пагорбами. Вони сходили з корабля, і їх несло хвилями.

Якщо її не лікувати, цинга може зрештою призвести до смерті. У XVIII столітті від цинги загинуло більше моряків, ніж у бою.

Раніше Фокус писав, чому критики в захваті від нового байопіка про Роббі Вільямса.