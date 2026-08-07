Забутий гігант Роббі Вільямса: 18-метровий робот у покинутому маєтку зірки жахає сусідів (фото)

На території покинутого маєтку Роббі Вільямса у сільській місцевості Великобританії помітили гігантського робота, який "блукає" місцевістю і наводить страх на місцевих мешканців.

Відома на весь світ британська попзірка виїхала зі своїх розкішних апартаментів із сімома зірками у Комптоні-Бассетті, але залишила по собі велике "нагадування" у вигляді понад 18-метрового робота. Люди часто натикаються на нього у лісі довкола маєтку, де він наводить на місцевих страх. Про це розповідає видання Tne New York Post.

Одна з мешканок села поділилася з журналістами історією власної моторошної зустрічі з гігантом. Вона стверджує, що розташування робота вздовж дороги створює враження, ніби він матеріалізується з повітря, як у кіно, і це не може не лякати.

"Це таке ідеальне місце, адже воно ніби з’являється з нізвідки, а потім, коли проїжджаєш повз нього, ніби зникає в зелені", — розповіла жінка.

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Люди наштовхуються на гігантського робота біля маєтку Роббі Вільямса

Цей гігант навіть має прізвисько — Ом. У нього — велика зіркова історія: свого часу Ом був головною атракцією концертної сцени вартістю 20 мільйонів доларів, яку було побудовано для британського бой-бенду Take That, фронтменом якого був Вільямс. Величезна фігура дебютувала під час грандіозного світового туру артиста у 2011 році, але тепер, схоже, виявилася непотрібною артисту.

Роббі Вільямс свого часу називав особняк у сільській місцевості Британії своїм домом. Проте згодом продав його і тепер більшість свого часу проводить у Флориді, де, як стверджують ЗМІ, він нещодавно придбав розкішну садибу на березі моря в Корал-Гейблз вартістю приблизно 40 мільйонів доларів.

Гігантський робот на концерті Take That у Британії в 2011 році

Тепер Ом став місцевою легендою. На нього неодмінно звертають увагу всі, хто проїжджає чи проходить поруч, і для тих, хто не знає робота, він стає справжньою несподіванкою, на яку ніхто не сподівається натрапити, відвідуючи сільську глушину.

Нагадаємо, у 2025 році Роббі Вільям розповідав The Mirror, що йому діагностували середньовічну хворобу.

Раніше в інтерв'ю Daily Star Роббі Вільямс стверджував, що його переслідують інопланетяни.