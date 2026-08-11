Самые известные предсказания Ванги: где заканчиваются факты и начинаются легенды

11 августа 1996 года скончалась болгарская прорицательница и целительница Вангелия Пандева Гуштерова, известная как Баба Ванга. Её жизнь была полна бедности, трагедий и легенд, а после смерти её высказывания активно используются в СМИ.

"Фокус" решил собрать интересные факты, популярные легенды и пророчества, о которых говорят сегодня.

Потеря зрения, война и трагедии: нелегкая жизнь Ванги

Вангелия Димитрова родилась в бедной крестьянской семье 3 октября 1911 года (по другим данным — 31 января) в Струмице, входившей тогда в состав Османской империи, а ныне — в Северной Македонии. Её мать умерла рано, семья жила в нищете, так как отец подвергался репрессиям.

В 12 лет во время сильной бури девочку якобы подняло в воздух силой ветра и отбросило в поле. После этого её нашли через несколько дней, её глаза были засыпаны песком и грязью. Как она позже рассказывала, после того как её зрение постепенно исчезло, у неё открылось "внутреннее зрение". В то время семья девочки не могла позволить себе полноценное лечение.

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Поэтому в 1925–1928 годах её отправили учиться в школу для слепых в Земуне. Там Вангелия освоила шрифт Брайля, игру на фортепиано, вязание, кулинарию и ведение домашнего хозяйства. Девушка вернулась домой вместе с младшими братьями и сестрами после смерти мачехи.

Ванга вышла замуж за болгарского солдата Димитра Гуштерова, Фото: Википедия

В мае 1942 года она вышла замуж за болгарского солдата Димитра Гуштерова, который пришёл к ней, чтобы узнать об убийцах своего брата. Тогда семья переехала в город Петрич в Болгарии. Затем её муж заболел, стал алкоголиком и умер в 1962 году. У супругов не было собственных детей. Поэтому Вангелия воспитывала приёмных.

Во время Второй мировой войны к ней стали массово обращаться люди с вопросами о судьбе родственников на фронте. Ванга принимала десятки тысяч человек в год. А Болгарский институт суггестологии даже изучал её феномен. В результате коммунистические власти сначала относились к ней с подозрением, но затем оформили её в качестве государственного служащего с небольшой зарплатой.

Дом, в котором жила Ванга Фото: Википедия

Прорицательница жила в окрестностях городка Рупите. Ванга скончалась 11 августа 1996 года от рака молочной железы в софийской клинике "Лозинец", отказавшись от лечения. По легендам, она предсказала точную дату своей смерти. Дом в Петриче стал музеем.

Могила Ванги Фото: Википедия

Одна из самых объективных свидетельниц жизни Ванги — её племянница Красимира Стоянова. После её смерти она написала книгу "Правда о Ванге". В ней она рассказывает больше подробностей о жизни и судьбе известной прорицательницы.

Курск, 11 сентября и Чернобыль: что якобы предсказала Ванга

Многие "пророчества" Ванги, в частности о Чернобыле и распаде СССР, появились или были интерпретированы разными людьми уже после её смерти. Поэтому в сети много противоречивой информации. Сама она почти ничего не записывала, а занималась преимущественно личным здоровьем и судьбами людей.

После начала Второй мировой войны она стала настолько популярной, что к ней приезжали известные люди. В частности, в 1942 году её посетил болгарский царь Борис III.

В 1980 году Ванга предсказала гибель подводной лодки "Курск". Прорицательница заявила, что российский "Курск" погибнет под водой. Она якобы назвала точную дату и место трагедии. Сначала над ней все смеялись, потому что думали, что женщина говорит о городе в РФ, который может уйти под воду. Но 12 августа 2000 года под воду пошла атомная подводная лодка "Курск" вместе с экипажем. Причиной трагедии стал самопроизвольный взрыв торпеды.

Таинственные гости и громкие пророчества: истории, обросшие мифами

Ходят слухи, что прорицательницу посадили за решетку на полгода, потому что она предсказала смерть Сталина. Вангу освободили, когда кровавый диктатор умер, но подтверждающих это фактов нет.

Также существует одна из легенд, согласно которой якобы в 1943 году Вангу посетил сам Гитлер. Тогда она прямо сказала ему, что он проиграет войну. В ответ Гитлер рассмеялся ей в лицо. Тогда Ванга сказала ему отправить солдат в дом, где рожала кобыла, и с точностью предсказала цвет новорожденного жеребенка. Солдаты Гитлера вернулись и подтвердили ему все её слова.

Несмотря на то, что Ванга была православной, церковь её не признавала. Духовенство церкви называло её язычницей, ведь она верила в реинкарнацию. Хотя она была очень верующим человеком, ведь соблюдала все церковные праздники и посты.

В 1989 году Ванга якобы предсказала теракт в США: "американские братья погибнут, пронзенные железными птицами". А спустя 12 лет в небоскрёбы торгового центра в США врезались самолёты, пилотируемые террористами-смертниками.

Чтобы узнать судьбу человека, Ванга якобы использовала кусочки сахара. Посетителям нужно было положить их на ночь под подушку. Говорят, что к прорицательнице пришло около миллиона человек.

Кроме того, говорят, что Вангу посещал даже сам Брежнев.

"Вижу, что приехал большой начальник. Но тебе суждено стать чучелом, твои дела развалятся на куски и растают, как лед весной, а падальщики устроят вокруг пир. Потом всё возродится, но уже без тебя", — резко сказала ему Ванга.

Интересные факты из жизни Ванги

После чего Брежнев испугался этих слов, развернулся и молча ушел. Лишь спустя годы стало ясно, что имела в виду Ванга: в конце своей жизни Брежнев заболел и превратился в персонажа анекдотов.

Напомним, что два известных экстрасенса — болгарская прорицательница Ванга и бразилец Атос Саломе — независимо друг от друга заявили, что в 2025 году человечество вступит в контакт с инопланетной цивилизацией. Кроме того, они сделали ряд других важных предсказаний.

Кроме того, Мати Шиптон, которую, как говорят, прозвали британской Бабой Вангой XV века, провела свои ранние годы в мрачной темной пещере в лесу после того, как её семью изгнала община в Кнаресборо, Северный Йоркшир (Англия).